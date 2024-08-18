У мережі показали відео із Силами оборони на території газовимірювальної станції у Суджі

Відео з газовимірювальної станції (ГВС) у Суджі поширили 18 серпня. На ньому боєць стоїть на тлі таблички "Газпром", передає 24 Канал.

Цього дня ЗСУ захопили ще село Апанасівка. Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти скинули російський триколор у цьому населеному пункті.

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Об'єкт "Газпрому" в Суджі контролюють Сили оборони

У мережі вже пожартували, що "Газпром" став "Нафтогазом". І звернули увагу: зранку 18 серпня "Газпром" заявив, що постачання газу до Європи через ГВС "Суджа" триває в обсязі 42 мільйони кубометрів.

ЗСУ контролюють Суджу: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика!)

Росіяни також поширили це відео. Але там думки розділилися: дехто погрожував українському бійцю, а дехто звертав увагу на те, що люди позбулися домівок, а Курщина розорена, тож "скільки ми будемо ще терпіти". Хтось традиційно писав "фашисти", "де наші червоні лінії", "чому досі не знищено Лондон, Берлін, Київ і Вашингтон".

А ще в місцевих пабліках тривають суперечки щодо переселенців із Курської області. Одна сторона пише, мовляв, у місті побільшало чоловіків-алкоголіків і лайливих жінок, інші ж відповідають, що "Курськ ніколи не був культурним" і взагалі, "треба спитати, чому вони п'ють, може, хочуть забутися".

Що відомо про контроль над Суджею

Раніше з'являлися супутникові знімки, які свідчили про пошкодження ГВС у Суджі. Мовилося про те, що майже повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один з майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. Імовірно, Росія тепер не зможе дізнатися об'єм газу, який постачає в європейські країни, і відповідно суму, яку їй мають заплатити.

8 серпня The Washington Post повідомили, що Україна взяла під контроль газову станцію "Газпрому" біля Суджі. Проте транзит газу нібито не припинявся.

Окрім подій на газовимірювальній станції, точилися розмови і про руйнування пам'ятника Леніну в Суджі. Та згодом стало відомо – пам'ятник на місці.