Вогнева підтримка чи прорив позицій: яку роль у наступі ЗСУ відіграватимуть танки Abrams
Збройні Сили України отримали на озброєння перші 10 танків Abrams, які є основними в американській армії. Однак найкраще свою ефективність вони зможуть проявити, коли будуть діяти єдиним великим підрозділом.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, отримання американських танків миттєво не змінить ситуацію на полі бою.
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Якою буде роль Abrams на фронті
Великою перевагою при отриманні Abrams є те, що США передають Україні разом із танками систему їхнього обслуговування.
"Сучасний танк потрібно обслуговувати не менш якісно, аніж літак. Це дуже трудомісткий процес, у який залучено багато людей та техніки. І якщо США надали ЗСУ цю техніку, це означає також, що для її обслуговування вже підготовлені відповідні спеціалісти", – пояснив Світан.
Це свідчить також про те, що в майбутньому кількість Abrams в Силах оборони може перевищити обіцяні США в січні 31 машину. Однак не варто сподіватися, що перші 10 танків, які приїхали до України, одразу вступлять у бій.
"10 або 30 танків, які незабаром стануть на озброєння Сил оборони, вистачить хіба що на те, щоб посилити одну з бригад. Натомість для того, щоб Abrams відіграли помітну роль у прориві позицій окупантів, їх потрібно застосовувати в кількості, що наближається до 100 машин", – припустив військовий експерт.
Роман Світан про застосування танків Abrams: дивіться відео
В разі, якщо ж США потроять запланований обсяг переданих танків, їх можна буде застосувати поблизу Роботиного, Старомлинівки або Бахмута. В наявній же зараз кількості Abrams придатні лише для вогневої підтримки піхоти, яка наступає попереду.
Що відомо про допомогу від США
- Окрім Abrams, важливим зрушенням у військовій допомозі можуть стати балістичні ракети ATACMS. Напередодні зустрічі Володимира Зеленського з Джозефом Байденом американські ЗМІ писали, що незабаром можна очікувати цього надважливого рішення. Водночас за підсумками особистих зустрічей Президент України заявив, що рішення про надання ЗСУ далекобійних ракет "знаходиться на фінішній прямій".
- Перевага ATACMS порівняно з дуже ефективними авіаційними ракетами Storm Shadow та SCALP/T полягає в тому, що США мають їх у суттєво більшій кількості, а також у тому, що для їхнього запуску не потрібні літаки, а лише пускові установки до HIMMARS. Завдяки цьому ЗСУ зможуть уражати цілі на глибині до 300 кілометрів суттєво швидше та з меншою витратою ресурсів.
- Втім, певні перепони щодо застосування ATACMS полягають у тому, що, маючи найбільший арсенал таких ракет (близько 2 тисяч), США все одно бояться, що у випадку війни за Тайвань їх не вистачить для знищення усіх китайських цілей. Відповідно, немає гарантій, що Сполучені Штати підуть на ризиковану передачу кількох сотень таких ракет, які для Збройних Сил будуть цінними у будь-якій кількості.