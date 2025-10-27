Білгородська дамба дала тріщину після удару: як це вплине на Південно-Слобожанський напрямок

Удар ЗСУ по Білгородській дамбі фактично відрізав російські підрозділи, які переправлялись нею через Сіверський Донець, від основних сил. Через пошкодження дамби, просування окупаційних військ зночною мірою ускладнилось.

Білгородська дамба на річці Сіверський Донець, що на території Росії була уражена ударом Першого Центру Сил безпілотних систем (СБС). Про наслідки атаки ЗСУ розповідають командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді та 16-й армійський корпус, пише 24 Канал.

Дивіться також Бєлгородщині нібито загрожує підтоплення: Росія заявляє про удар HIMARS по греблі водосховища

Що відомо про удар по дамбі?

25 жовтня губернатор Бєлгородської області підтвердив влучання ЗСУ в греблю Бєлгородського водосховища та розповів, що вода затопила 10 земельних ділянок і 16 сіл.

26 жовтня українські сили підтвердили удар та повідомили про актуальну інформацію в районі Вовчанська на Харківщині.



Знімок до та після удару ЗСУ в жовтні 2025 року / Фото Exilenova+

Згідно з повідомленням 16-го армійського корпусу, після удару гребля під Бєлгородом почала пропускати воду – за один день рівень води у сховищі впав на 1 метр. Потік води в Сіверський Донець призвів до підтоплення бліндажів та створив проблеми на передових позиціях росіян, затопивши їх бліндажі.

Але головне – значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя облетіло. Так що підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду,

– йдеться у повідомленні.

Роберт "Мадяр" Бровді розповідає, що підтопило російські бліндажі поблизу села Графівка.

Яка наразі ситуація на Вовчанському напрямку?

Також у 16-му армійському корпусі спростували інформацію про нібито захоплення Вовчанська на 70% та зазначили, що росіяни намагались скористатись сприятливими умовами, зокрема посухою, щоб полегшити свою логістику.

Крім того, ворог мав запаси та укриття серед дерев – це давало поштовх окупантам для активних дій на Вовчанському напрямку. Попри локальні успіхи, противник зазнавав величезних втрат – деякі підрозділи втратили боєздатність, а деякі довелось виводити в тил на поповнення.

Що відбувається на Харківщині?