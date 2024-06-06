Немає сенсу давати в руки автомат: в Сухопутних військах сказали, які спеціальності потрібні ЗСУ

У Збройних Силах України є постійний запит на збільшення особового складу. Важливими є не лише військові спеціальності, але й цивільні, які необхідні, щоб налагоджувати побут та логістику для якісного ведення бойових дій.

Радник командувача сухопутних військ Олександр Дмітрієв "Тихоход" розповів 24 Каналу, що у Силах оборони є багато запитів на різнопрофільних фахівців. Військові частини часто залишають оголошення щодо того, яких спеціалістів їм бракує.

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На які професії є запит у війську

Олександр Дмітрієв наголосив, що окрім фахівців для безпілотних систем в армії дуже потрібні діловоди, юристи, бухгалтери, водії та люди, які вміють працювати руками чи вести обліки. Також, за його словами, у ЗСУ є запит на людей, які б планували операції. Це можуть бути офіцери запасу чи ті, у кого є наближений до цього фах із можливістю навчання.

Фахові й талановиті люди, які можуть давати максимальний продукт у будь-якій галузі Збройних Сил України – усі потрібні. Якщо людина все життя займається юриспруденцією, то давати їй в руки автомат немає сенсу. Вона буде юристом у якійсь частині,

– сказав радник командувача сухопутних військ.

Він додав, що будь-яка людина зможе знайти собі місце, щоб наближати перемогу України не лише на полі бою, але й виконуючи інші завдання у військових частинах.

Нам також потрібні механіки та автослюсарі, а у деяких частинах навіть кухарі,

– зауважив Олександр Дмітрієв.

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