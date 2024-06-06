Немає сенсу давати в руки автомат: в Сухопутних військах сказали, які спеціальності потрібні ЗСУ
У Збройних Силах України є постійний запит на збільшення особового складу. Важливими є не лише військові спеціальності, але й цивільні, які необхідні, щоб налагоджувати побут та логістику для якісного ведення бойових дій.
Радник командувача сухопутних військ Олександр Дмітрієв "Тихоход" розповів 24 Каналу, що у Силах оборони є багато запитів на різнопрофільних фахівців. Військові частини часто залишають оголошення щодо того, яких спеціалістів їм бракує.
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На які професії є запит у війську
Олександр Дмітрієв наголосив, що окрім фахівців для безпілотних систем в армії дуже потрібні діловоди, юристи, бухгалтери, водії та люди, які вміють працювати руками чи вести обліки. Також, за його словами, у ЗСУ є запит на людей, які б планували операції. Це можуть бути офіцери запасу чи ті, у кого є наближений до цього фах із можливістю навчання.
Фахові й талановиті люди, які можуть давати максимальний продукт у будь-якій галузі Збройних Сил України – усі потрібні. Якщо людина все життя займається юриспруденцією, то давати їй в руки автомат немає сенсу. Вона буде юристом у якійсь частині,
– сказав радник командувача сухопутних військ.
Він додав, що будь-яка людина зможе знайти собі місце, щоб наближати перемогу України не лише на полі бою, але й виконуючи інші завдання у військових частинах.
Нам також потрібні механіки та автослюсарі, а у деяких частинах навіть кухарі,
– зауважив Олександр Дмітрієв.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Україна вже понад два роки протистоїть російській агресії. Загальна військова мобілізація триває, але деякі групи громадян можуть отримати відстрочку. Порядок проведення призову громадян на службу під час мобілізації затверджений урядом у постанові №560 від 16 травня 2024 року. Цей документ наразі єдиний, який конкретно визначає механізм надання відстрочки для військовозобов'язаних.
- В Україні триває загальна мобілізація та діє воєнний стан. Працівники певних сфер мають право на відстрочку від призову. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач пояснив, що процедура відстрочки працює, але існує ризик, що працівники не встигнуть оформити її через вручення повісток.
- Зараз підприємства можуть резервувати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників. У Кабміні пояснили, чи планують зменшувати цей відсоток. Заступник міністра економіки Ігор Фоменко розповів, що підприємства, які забезпечують оборону, а також оборонно-промисловий і паливно-енергетичний комплекси, можуть бронювати до 100% своїх військовозобов'язаних співробітників за окремою постановою Кабміну.