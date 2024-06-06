Нет смысла давать в руки автомат: в Сухопутных войсках сказали, какие специальности нужны ВСУ

В Вооруженных Силах Украины есть постоянный запрос на увеличение личного состава. Важны не только военные специальности, но и гражданские, которые необходимы, чтобы налаживать быт и логистику для качественного ведения боевых действий.

Советник командующего сухопутных войск Александр Дмитриев "Тихоход" рассказал 24 Каналу, что в Силах обороны есть много запросов на разнопрофильных специалистов. Воинские части часто оставляют объявления о том, каких специалистов им не хватает.

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На какие профессии есть запрос в армии

Александр Дмитриев отметил, что кроме специалистов для беспилотных систем в армии очень нужны делопроизводители, юристы, бухгалтеры, водители и люди, которые умеют работать руками или вести учеты. Также, по его словам, в ВСУ есть запрос на людей, которые бы планировали операции. Это могут быть офицеры запаса или те, у кого есть приближенная к этому специальность с возможностью обучения.

Профессиональные и талантливые люди, которые могут давать максимальный продукт в любой отрасли Вооруженных Сил Украины – все нужны. Если человек всю жизнь занимается юриспруденцией, то давать ему в руки автомат нет смысла. Он будет юристом в какой-то части,

– сказал советник командующего сухопутных войск.

Он добавил, что любой человек сможет найти себе место, чтобы приближать победу Украины не только на поле боя, но и выполняя другие задачи в воинских частях.

Нам также нужны механики и автослесари, а в некоторых частях даже повара,

– отметил Александр Дмитриев.

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