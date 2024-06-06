Нет смысла давать в руки автомат: в Сухопутных войсках сказали, какие специальности нужны ВСУ
В Вооруженных Силах Украины есть постоянный запрос на увеличение личного состава. Важны не только военные специальности, но и гражданские, которые необходимы, чтобы налаживать быт и логистику для качественного ведения боевых действий.
Советник командующего сухопутных войск Александр Дмитриев "Тихоход" рассказал 24 Каналу, что в Силах обороны есть много запросов на разнопрофильных специалистов. Воинские части часто оставляют объявления о том, каких специалистов им не хватает.
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На какие профессии есть запрос в армии
Александр Дмитриев отметил, что кроме специалистов для беспилотных систем в армии очень нужны делопроизводители, юристы, бухгалтеры, водители и люди, которые умеют работать руками или вести учеты. Также, по его словам, в ВСУ есть запрос на людей, которые бы планировали операции. Это могут быть офицеры запаса или те, у кого есть приближенная к этому специальность с возможностью обучения.
Профессиональные и талантливые люди, которые могут давать максимальный продукт в любой отрасли Вооруженных Сил Украины – все нужны. Если человек всю жизнь занимается юриспруденцией, то давать ему в руки автомат нет смысла. Он будет юристом в какой-то части,
– сказал советник командующего сухопутных войск.
Он добавил, что любой человек сможет найти себе место, чтобы приближать победу Украины не только на поле боя, но и выполняя другие задачи в воинских частях.
Нам также нужны механики и автослесари, а в некоторых частях даже повара,
– отметил Александр Дмитриев.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Украина уже более двух лет противостоит российской агрессии. Общая военная мобилизация продолжается, но некоторые группы граждан могут получить отсрочку. Порядок проведения призыва граждан на службу по мобилизации утвержден правительством в постановлении №560 от 16 мая 2024 года. Этот документ пока единственный, который конкретно определяет механизм предоставления отсрочки для военнообязанных.
- В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение. Работники определенных сфер имеют право на отсрочку от призыва. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач объяснил, что процедура отсрочки работает, но существует риск, что работники не успеют оформить ее из-за вручения повесток.
- Сейчас предприятия могут резервировать до 50% своих военнообязанных работников. В Кабмине объяснили, планируют ли уменьшать этот процент. Заместитель министра экономики Игорь Фоменко рассказал, что предприятия, которые обеспечивают оборону, а также оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, могут бронировать до 100% своих военнообязанных сотрудников по отдельному постановлению Кабмина.