Порядок проведення призову громадян на службу під час мобілізації затвердив уряд у постанові №560 від 16 травня 2024 року. Відповідний документ наразі є єдиним актом, який конкретизує механізм щодо питання відстрочки для військовозобов'язаних.

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Хто ухвалює рішення про відстрочку

Розгляд заяв щодо відстрочки військовозобов'язаних здійснює спеціальна комісія при районних чи міських ТЦК та СП. Головує у комісії керівник ТЦК або відокремленого відділу.

До складу комісії входять представники апарату структурних підрозділів:

освіти та науки;

охорони здоров'я;

соціального захисту;

служби у справах дітей;

ЦНАПів;

держадміністрації.

Комісія перевіряє підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Що робити, якщо є підстави для відстрочки

Військовозобов'язаний, який не є заброньованим за органами влади, повинен особисто подати заяву на ім'я голови комісії за формою, затвердженою постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560.

До заяви слід додати документи або їхні копії, що підтверджують право на відстрочку. На вебсторінці постанови розміщено перелік необхідних документів для різних підстав, таких як бронювання, опікунство, здобування освіти тощо.

Комісія розглядає заяву та додані документи, за необхідності надсилає запити до органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право на відстрочку, або використовує дані з публічних електронних реєстрів.

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Які строки розгляду питання про відстрочку

Комісія зобов'язана розглянути заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати їх отримання, але не пізніше наступного дня після отримання інформації на запити до органів державної влади. На основі розгляду комісія ухвалює рішення про надання або відмову у відстрочці. Рішення комісії оформлюється протоколом.

Зверніть увагу! Заявника повідомляють про рішення засобами телефонного, електронного зв'язку або поштою не пізніше наступного дня після ухвалення рішення.

Які можуть бути рішення комісії

У разі позитивного рішення військовозобов'язаному видається довідка із зазначенням строку відстрочки.

У разі відмови у наданні відстрочки заявника письмово повідомляють про причини відмови, після чого особа направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

У разі втрати або зміни підстав для відстрочки комісія може скасувати або змінити своє попереднє рішення, про що заявника повідомляють письмово не пізніше наступного дня після ухвалення рішення.

Рішення про відмову можна оскаржити у суді.