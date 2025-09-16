Українські захисники успішно знищують противника на фронті. Так, нещодавно вони потужно вдарили по ворогу на Покровському напрямку.

Генштаб повідомив, що 8 вересня 2025 року Сили оборони завдали удару по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки на росіян у Донеччині?

Були атаковані командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" і 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ збройних сил Росії. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку.

Генштаб підтвердив ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування.

Відомо, що по пунктах управління прилетіло усього лише за кілька днів після того, як їх навідав міністр оборони країни-агресорки Андрій Білоусов.

"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил Росії", – пояснили у відомстві.

Що відомо про останні ураження ворога та його техніки?