Фатальний візит очільника МО Росії: ЗСУ знищили два командні пункти окупантів на Донеччині
- 8 вересня 2025 року ЗСУ завдали удару по командним пунктам російських військ на окупованій території Донецької області.
- Є ураження особового складу противника, зокрема з числа командування.
Українські захисники успішно знищують противника на фронті. Так, нещодавно вони потужно вдарили по ворогу на Покровському напрямку.
Генштаб повідомив, що 8 вересня 2025 року Сили оборони завдали удару по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області, передає 24 Канал.
Дивіться також Знищено ще 910 окупантів, РСЗВ та спецтехніку: втрати ворога на 16 вересня
Які наслідки атаки на росіян у Донеччині?
Були атаковані командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" і 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ збройних сил Росії. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку.
Генштаб підтвердив ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування.
Відомо, що по пунктах управління прилетіло усього лише за кілька днів після того, як їх навідав міністр оборони країни-агресорки Андрій Білоусов.
"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил Росії", – пояснили у відомстві.
Що відомо про останні ураження ворога та його техніки?
Спецпризначенці ГУР України знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" на окупованій території Запорізької області. Вартість одного ЗРК становить від 40 до 50 мільйонів доларів.
В Орловській області Росії стався вибух на залізниці, внаслідок чого загинули двоє співробітників Росгвардії. Через інцидент було затримано рух поїздів.
Українські сили атакували командний пункт окупантів у Воскресенці Запорізької області, ліквідувавши щонайменше двох підполковників армії Росії. Внаслідок операції ГУР та Маріупольського Спротиву знищено 17 офіцерів та 1 рядового, які керували наступом Росії на фронті.