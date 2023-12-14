Чим важливий контроль над териконом: військовий розповів про бої біля Горлівки

У вівторок, 12 грудня, Збройні Сили України взяли під контроль терикон у Донецькій області. Він розташований між північно-західною околицею окупованої Горлівки та селищем Південне, звільнене бійцями ще у 2018 році.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв пояснив 24 Каналу, чим важливий контроль над висотою. Ймовірно, мовиться про насип біля шахти імені Гагаріна. До слова, терикон – це штучний насип з порожніх порід, витягнутих при підземній розробці покладів вугілля.

Дивіться також Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Чим важливі терикони

Військовий розповів, що терикон чи будь-яка висота справді вагома для ЗСУ. Оскільки противник туди затягує протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) і намагається відрізати й нашкодити українській логістиці. Висота терикона, який взяли українські воїни, приблизно 200 метрів. Височина дає можливість бачити й контролювати під'їзні – об'їзні шляхи.

Будь-яка висота переважає з огляду на контроль логістики. Тому сказати, що вони стали менш важливими, бо літають дрони, то ні <...> Як ворог намагається на них залізти, так і для нас дуже важливо виводити деяку техніку на висоти,

– наголосив Євген Ієвлєв.

Однак специфіка такого об'єкта полягає в тому, що на ньому малоймовірно облаштувати військові позиції. Тобто, розмістити значні сили і техніку на цьому териконі не вдасться. На ньому може перебувати лише невелика розвідувальна група, яка буде відстежувати переміщення військ противника.

Взяття терикона важливе у випадку подальшого руху в глибину оборони противника або щоб нівелювати його можливість вести розвідку з цієї високої точки.

Протитанковий ракетний комплекс Сукупність функціонально пов'язаних бойових і технічних засобів, що забезпечують виконання завдань з ураження броньованих цілей протитанковими керованими ракетами. Сучасні ПТРК включає пускову установку, одну або кілька ракет, апаратуру перевірки та обслуговування.

Україна має на озброєнні такі ПТРК:

Javelin;

NLAW;

"Стугна-П";

"Корсар";

"Конкурс";

"Фагот".

Бої за Горлівку: головне