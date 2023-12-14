Чем важен контроль над терриконом: военный рассказал о боях возле Горловки
Во вторник, 12 декабря, Вооруженные Силы Украины взяли под контроль террикон в Донецкой области. Он расположен между северо-западной окраиной оккупированной Горловки и поселком Южное, освобожденным бойцами еще в 2018 году.
Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев объяснил 24 Каналу, чем важен контроль над высотой. Вероятно, говорится о насыпи возле шахты имени Гагарина. К слову, террикон – это искусственная насыпь из пустых пород, вытянутых при подземной разработке залежей угля.
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Чем важны терриконы
Военный рассказал, что террикон или любая высота действительно весома для ВСУ. Поскольку противник туда затягивает противотанковые ракетные комплексы и пытается отрезать и навредить украинской логистике. Высота террикона, взятого украинскими воинами, примерно 200 м. Высочина дает возможность видеть и контролировать подъездные – объездные пути.
Любая высота преобладает, учитывая контроль логистики. Поэтому сказать, что они стали менее важными, потому что летают дроны, то нет <...> Как враг пытается на них залезть, так и для нас очень важно выводить некоторую технику на высоты,
– подчеркнул Евгений Иевлев.
Однако специфика такого объекта состоит в том, что на нем маловероятно обустроить военные позиции. То есть, разместить значительные силы и технику на этом терриконе не удастся. На нем может находиться лишь маленькая разведывательная группа, которая будет отслеживать перемещение войск противника.
Взятие террикона важно при дальнейшем движении в глубину обороны противника или, чтобы нивелировать его возможность вести разведку с этой высокой точки.
Противотанковый ракетный комплексСовокупность функционально связанных боевых и технических средств, обеспечивающих выполнение задач по поражению бронированных целей противотанковыми управляемыми ракетами. Современные ПТРК включает в себя пусковую установку, одну или несколько ракет, аппаратуру проверки и обслуживания.
Украина имеет на вооружении следующие ПТРК:
- Javelin;
- NLAW;
- "Стугна-П";
- "Корсар";
- "Конкурс";
- "Фагот".
Бои за Горловку: главное
- Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что украинские военные находятся в активной обороне на участке фронта возле Горловки. Успешные действия ВСУ, то есть взятие террикона, стали результатом тяжелой работы
- Еще в ноябре 2023 года украинские воины начали двигаться в направлении Горловки Донецкой области и смогли зайти на позиции оккупантов. Тогда предполагалось, что это был не обычный рейд, а серьезное и сложное продвижение с закреплением позиций.
- Еще летом 2023 года, а именно 23 августа, украинские военные установили украинский флаг на другом терриконе в районе Горловки. Это сделали бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила и правоохранители из Торецкого отделения Национальной полиции.