Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев объяснил 24 Каналу, чем важен контроль над высотой. Вероятно, говорится о насыпи возле шахты имени Гагарина. К слову, террикон – это искусственная насыпь из пустых пород, вытянутых при подземной разработке залежей угля.

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Чем важны терриконы

Военный рассказал, что террикон или любая высота действительно весома для ВСУ. Поскольку противник туда затягивает противотанковые ракетные комплексы и пытается отрезать и навредить украинской логистике. Высота террикона, взятого украинскими воинами, примерно 200 м. Высочина дает возможность видеть и контролировать подъездные – объездные пути.

Любая высота преобладает, учитывая контроль логистики. Поэтому сказать, что они стали менее важными, потому что летают дроны, то нет <...> Как враг пытается на них залезть, так и для нас очень важно выводить некоторую технику на высоты,

– подчеркнул Евгений Иевлев.

Однако специфика такого объекта состоит в том, что на нем маловероятно обустроить военные позиции. То есть, разместить значительные силы и технику на этом терриконе не удастся. На нем может находиться лишь маленькая разведывательная группа, которая будет отслеживать перемещение войск противника.

Взятие террикона важно при дальнейшем движении в глубину обороны противника или, чтобы нивелировать его возможность вести разведку с этой высокой точки.

Противотанковый ракетный комплекс Совокупность функционально связанных боевых и технических средств, обеспечивающих выполнение задач по поражению бронированных целей противотанковыми управляемыми ракетами. Современные ПТРК включает в себя пусковую установку, одну или несколько ракет, аппаратуру проверки и обслуживания.

Украина имеет на вооружении следующие ПТРК:

Javelin;

NLAW;

"Стугна-П";

"Корсар";

"Конкурс";

"Фагот".

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