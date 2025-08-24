У червні 2023 року українські захисники звільнили село П’ятихатки Запорізької області від російської окупації. Вони штурмували позиції ворога.

Розвідник спецпідрозділу "Тимура", ГУР МО України з позивним "Піка" пригадав в ефірі 24 Каналу, як звільняли П'ятихатки. Він був командиром групи.

Як бійці звільняли П'ятихатки?

Розвідник зазначив, що тоді вони повинні були залетіти у П'ятихатки та штурмувати росіян на чотирьох БТР. У другому був він. Вони поїхали на перших двох. Перший БТР потрапив під обстріл.

Хлопці на першому БТР залетіли біля П’ятихаток. Там був суцільний ліс і буквально 50 метрів від цієї позиції вже були П'ятихатки. Треба було пробігти. Хлопців там рознесло. Ми їхали, потрапили під обстріл. Хлопці вирвалися вперед. Нас почали накривати мінометами. Наш водій-механік звернув у сусіднє село,

– розповів він.

Він був командиром групи. Було 9 людей. Усі розбіглися. Група залишилася із розвідником з позивним "Піка", а водій-механік побіг у сусідній двір.

Це перший БТР, який залетів. Є тяжкі 300-ті. Я все чув, але не міг зв’язатися по рації. Я чую, що 300-ті, але не можу знайти водія-механіка. Були невеликі проблеми. Я тоді зібрав групу усіх хлопців, зробили кругову оборону,

– пригадав він.

Тоді був серйозний обстріл. Виходили два танки, міномети і так далі. Розвідник побачив водія-механіка, взяв двох хлопців з собою та вийшов на зв’язок, відійшов від тієї точки. Вони завантажилися та поїхали.

Ми повинні були заїхати та евакуювати. Але мені хотілося заїхати та штурмувати. Уже був такий настрій, що я налаштувався, що у будь-якому випадку залечу у П’ятихатки. Тому взяв двох своїх хлопців, щоб завантажити 300-х та групу хлопців, які постраждали. Коли ми туди доїхали, я зіскочив, взяв двох своїх хлопців. Ми залишилися там, а ці поїхали на евакуацію. Я зібрав групу. 3 – 4 людини – з однієї групи, 3 – 4 – з другої. І ми пішли в наступ,

– пояснив "Піка".

Зауважимо, що зараз село П'ятихатки перебуває в російській окупації.

