Залетіли на БТР і пішли в наступ, – боєць ГУР згадав, як звільнили П'ятихатки у 2023 році
- У червні 2023 року українські захисники звільнили село П'ятихатки Запорізької області, штурмуючи позиції російських окупантів на БТР.
- Командир групи з позивним "Піка" розповів про складнощі операції, зокрема, про обстріли, евакуацію поранених.
- Під час операції перший БТР потрапив під обстріл, було поранено кількох бійців, але розвідники змогли продовжити наступ.
У червні 2023 року українські захисники звільнили село П’ятихатки Запорізької області від російської окупації. Вони штурмували позиції ворога.
Розвідник спецпідрозділу "Тимура", ГУР МО України з позивним "Піка" пригадав в ефірі 24 Каналу, як звільняли П'ятихатки. Він був командиром групи.
Читайте також Найскладніші операції в тилу ворога та бої у Бахмуті: інтерв'ю розвідника спецпідрозділу ГУР
Як бійці звільняли П'ятихатки?
Розвідник зазначив, що тоді вони повинні були залетіти у П'ятихатки та штурмувати росіян на чотирьох БТР. У другому був він. Вони поїхали на перших двох. Перший БТР потрапив під обстріл.
Хлопці на першому БТР залетіли біля П’ятихаток. Там був суцільний ліс і буквально 50 метрів від цієї позиції вже були П'ятихатки. Треба було пробігти. Хлопців там рознесло. Ми їхали, потрапили під обстріл. Хлопці вирвалися вперед. Нас почали накривати мінометами. Наш водій-механік звернув у сусіднє село,
– розповів він.
Він був командиром групи. Було 9 людей. Усі розбіглися. Група залишилася із розвідником з позивним "Піка", а водій-механік побіг у сусідній двір.
Це перший БТР, який залетів. Є тяжкі 300-ті. Я все чув, але не міг зв’язатися по рації. Я чую, що 300-ті, але не можу знайти водія-механіка. Були невеликі проблеми. Я тоді зібрав групу усіх хлопців, зробили кругову оборону,
– пригадав він.
Тоді був серйозний обстріл. Виходили два танки, міномети і так далі. Розвідник побачив водія-механіка, взяв двох хлопців з собою та вийшов на зв’язок, відійшов від тієї точки. Вони завантажилися та поїхали.
Ми повинні були заїхати та евакуювати. Але мені хотілося заїхати та штурмувати. Уже був такий настрій, що я налаштувався, що у будь-якому випадку залечу у П’ятихатки. Тому взяв двох своїх хлопців, щоб завантажити 300-х та групу хлопців, які постраждали. Коли ми туди доїхали, я зіскочив, взяв двох своїх хлопців. Ми залишилися там, а ці поїхали на евакуацію. Я зібрав групу. 3 – 4 людини – з однієї групи, 3 – 4 – з другої. І ми пішли в наступ,
– пояснив "Піка".
Зауважимо, що зараз село П'ятихатки перебуває в російській окупації.
Село П'ятихатки в окупації: дивіться карту
Деокупація П'ятихаток у 2023: коротко
19 червня 2023 року у Міністерстві оборони підтвердили, що ЗСУ звільнили село П'ятихатки у Запорізькій області. У такий спосіб тоді на Півдні звільнили 8 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.
Зазначалося, що звільнити зазначені населені пункти вдалося після двох тижнів успішних наступальних операцій.