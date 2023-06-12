ЗСУ звільнили ще одне селище на Донеччині: прапор України замайорів над Сторожевим

Українські військові пішли в контрнаступ та уже з'являються повідомлення про перші звільнені міста й села. Зокрема, стало відомо про деокупацію населеного пункту Сторожеве у Донецькій області.

У понеділок, 12 червня, у Збройних Силах повідомили, що звільнили Сторожеве, яке перебувало під окупацією від березня 2022 року. Також дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, де село розташоване на карті.

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Хто брав участь в операції

Звільняли населений пункт морські піхотинці з 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського. Як зазначили у пресслужбі ОБМП, у результаті зачистки села було знищено близько півсотні окупантів, а також чотирьох загарбників було взято в полон.

Державний прапор знову майорить над Сторожевим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю,

– йдеться у повідомленні.

Звільнення Сторожевого на Донеччині: відео 35-ї ОБМП

Варто сказати, що Сторожеве розташоване поблизу селища Нескучного, про деокупацію якого стало відомо у неділю, 11 червня.

Окрім того, зазначимо, що село розташоване на річці Мокрі Яли – цими днями росіяни підірвали греблю, що була на цій водоймі. Внаслідок цього затопило два її береги.

Розташування Сторожевого: шукайте село на карті від Google maps

Де ще просунулись ЗСУ

Маляр писала про те, що українській армії вдалось деокупувати Благодатне та Макарівку на Півдні нашої держави.

Разом з тим вона констатувала, що ЗСУ досягли певних успіхів на Бахмутському напрямку та не втратили жодної позиції під час оборонних операцій.

Власне, останніми тижнями було чимало розмов про те, що українські захисники просуваються по флангах під Бахмутом, аби захопити висоти довкола міста-фортеці.