ВСУ освободили еще один поселок в Донецкой области: флаг Украины взвился над Сторожевым
Источник:35-я ОБМП
Украинские военные пошли в контрнаступление, и уже появляются сообщения о первых освобожденных городах и селах. В частности, стало известно о деоккупации населённого пункта Сторожевое в Донецкой области.
В понедельник, 12 июня, в Вооруженных Силах сообщили, что освободили Сторожевое, которое находилось под оккупацией с марта 2022 года. Также узнавайте в материале 24 Канала, где село находится на карте.
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Кто участвовал в операции
Освобождали населенный пункт морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Как отметили в пресс-службе ОБМП, в результате зачистки села было уничтожено около полусотни оккупантов, а также четыре захватчика были взяты в плен.
Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю,
– говорится в сообщении.
Освобождение Сторожевого в Донецкой области: видео 35-й ОБМП
Сторожевое находится вблизи поселка Нескучное, о деоккупации которого стало известно в воскресенье, 11 июня.
Кроме того, отметим, что село расположено на реке Мокрые Ялы – на днях россияне взорвали дамбу, которая была на этом водоеме. В результате затопило два ее берега.
Расположение Сторожевого: ищите село на карте от Google mapsОбратите внимание! Об освобождении Сторожевого также проинформировала заместитель министра обороны Анна Маляр. Вместе с тем она поблагодарила защитников, совершивших эту контрнаступательную операцию.
Где еще продвинулись ВСУ
- Маляр писала о том, что украинской армии удалось деоккупировать Благодатное и Макаровку на Юге нашего государства.
- Вместе с тем, она констатировала, что ВСУ достигли определенных успехов на Бахмутском направлении и не потеряли ни одной позиции во время оборонных операций.
- Собственно, в последние недели было немало разговоров о том, что украинские защитники продвигаются по флангам под Бахмутом, чтобы захватить высоты вокруг города-крепости.