ВСУ освободили еще один поселок в Донецкой области: флаг Украины взвился над Сторожевым

Украинские военные пошли в контрнаступление, и уже появляются сообщения о первых освобожденных городах и селах. В частности, стало известно о деоккупации населённого пункта Сторожевое в Донецкой области.

В понедельник, 12 июня, в Вооруженных Силах сообщили, что освободили Сторожевое, которое находилось под оккупацией с марта 2022 года. Также узнавайте в материале 24 Канала, где село находится на карте.

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Кто участвовал в операции

Освобождали населенный пункт морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Как отметили в пресс-службе ОБМП, в результате зачистки села было уничтожено около полусотни оккупантов, а также четыре захватчика были взяты в плен.

Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю,

– говорится в сообщении.

Освобождение Сторожевого в Донецкой области: видео 35-й ОБМП

Сторожевое находится вблизи поселка Нескучное, о деоккупации которого стало известно в воскресенье, 11 июня.

Кроме того, отметим, что село расположено на реке Мокрые Ялы – на днях россияне взорвали дамбу, которая была на этом водоеме. В результате затопило два ее берега.

Расположение Сторожевого: ищите село на карте от Google maps

Где еще продвинулись ВСУ

Маляр писала о том, что украинской армии удалось деоккупировать Благодатное и Макаровку на Юге нашего государства.

Вместе с тем, она констатировала, что ВСУ достигли определенных успехов на Бахмутском направлении и не потеряли ни одной позиции во время оборонных операций.

Собственно, в последние недели было немало разговоров о том, что украинские защитники продвигаются по флангам под Бахмутом, чтобы захватить высоты вокруг города-крепости.