Зухвала заява Кремля про перемовини з НАТО: Україна висунула умови у відповідь

Росія намагається зробити все можливе, аби НАТО не приймало Україну в свої лави. Там хочуть офіційних зобов'язань від Альянсу. Таку позицію Москви засудили в українському МЗС.

У російському МЗС раніше показали проєкти договорів з США та НАТО про "гарантії безпеки". Позицію українського відомства у коментарі 24 каналу висловив його речник Олег Ніколенко.

До теми Росія вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс

Яка позиція в України та НАТО

Посадовець наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати, який буде вектор подальшого розвитку їхніх відносин. Мовиться, зокрема, про набуття Україною членства в Альянсі. Ніколенко зауважив, що у НАТО – аналогічна позиція. Це підтверджує й нещодавня офіційна заява організації.

Що у МЗС кажуть про безпекові загрози

16 грудня Зеленський зустрівся у Брюсселі з Єнсом Столтенбергом, генсеком НАТО. Вони обговорили скупчення російських військ біля кордонів, вступ України в НАТО й нову концепцію Альянсу.

Ніколенко додав, що Україна має суверенне право самостійно визначати розвиток відносин з іноземними державами, зокрема – у сфері в ійського співпробітництва. Він також назвав головні безпекові проблеми для всього євроатлантичного простору. Це збройна агресія з боку Кремля, російська ескалація біля кордонів України й на Донбасі.

Саме згортання ескалації та припинення розв’язаного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті,

– зазначив речник МЗС.

До чого Україна закликає Росію

З огляду на це, в українському МЗС закликали Росію негайно повернутися до конструктивного діалогу й виконання Мінських домовленостей та угод, досягнених "нормандською четвіркою". Серед них:

неухильне дотримання режиму припинення вогню;

подальше розведення сил і засобів;

продовження процесу розмінування;

належне функціонування нових пунктів пропуску на лінії розмежування;

процес взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками.

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