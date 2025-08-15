У стародавньому світі люди говорили про "Ультіма Туле" – міфічну землю на крайній півночі, на краю землі. Вирушивши на північ, на Аляску, щоб зустрітися з Володимиром Путіним, Дональд Трамп досягає власної "Ультіма Тули", арктичної кінцевої точки світу зовнішньої політики, що мріяв про неї.

Чому погрози Трампа не працюють за кордоном?

Передумова зовнішньої політики Трампа полягає в тому, що з іноземними лідерами можна поводитися як з американцями, даючи їм фантастичні обіцянки та огидні знущання. Про це пише Тімоті Снайдер, інформує 24 Канал.

Читайте також Аляска як Крим: що допоможе американцям зрозуміти Україну

Ці фантазії не працюють за межами Америки. Пуста пропозиція "прекрасного майбутнього" рухає диктаторами, які скоюють злочини заради власних мрій, або впливає на людей, які захищають свої сім'ї від злочинного вторгнення.

Україна вже три з половиною роки чинить опір повномасштабному вторгненню Росії. Українці воюють, бо росіяни нападають на їхню землю, крадуть їхні багатства, викрадають їхніх дітей і виховують їх як росіян, катують мирних жителів у підвалах, вбивають людей, які мають будь-який зв'язок з політикою чи громадянським суспільством, руйнують їхній суверенітет.

Путін, до речі, має власне бачення "прекрасного майбутнього" і немає причин віддавати перевагу баченню Трампа над своїм власним. Утопія Путіна – це Україна без уряду, з населенням, заляканим тортурами, з викраденими та промитими мізками дітьми, з патріотами, яких убивають та ховають у братських могилах, з ресурсами в руках Росії.

Погрози і залякування Трампа, як і його фантазії, не працюють за кордоном. Звичайно, багато американців бояться Трампа. Він очистив власну політичну партію за допомогою стохастичного насильства. Він розгортає американські військові сили як поліцейських спочатку в Каліфорнії, а потім у Вашингтоні.

Але іноземні вороги сприймають цю тактику залякування інакше. У Москві розгортання солдатів на території США виглядає як слабкість. Трамп сигналізує, що бачить завдання американських військових у пригніченні неозброєних американців. Той крок, який шокує американців, тішить ворогів Америки.

Ці жорстокі заяви можуть резонувати в Америці, де ми плутаємо слова з діями. Але для російських лідерів вони приховують слабку зовнішню політику. Трамп пішов на надзвичайні поступки Росії ні за що. Росія відплатила йому, продовжуючи війну та прагнучи виграти її, а також сміючись з Трампа на державному телебаченні.

Як Трампа пішов Путіну на поступки ще до зустрічі?

Які ж це поступки? Просто зустрівшись із Путіним на Алясці, Трамп дає російському диктатору можливість поширити власну історію про вторгнення в Україну як серед американців з оточення Трампа, так і серед американської преси. Потискаючи руку обвинуваченому у воєнному злочині, Трамп сигналізує, що вбивства, тортури, викрадення людей – не мають значення.

Навіть вибір Аляски є поступкою, і дуже дивною. Росіяни, зокрема відомі представники державних ЗМІ, регулярно заявляють, що Аляска належить Росії. Як висловився один зі спеціальних посланців Путіна: "Поїздка Путіна на Аляску – це "внутрішній переліт".

Запрошувати людей, які претендують на вашу територію, всередину вашої головної військової бази на цій території, щоб обговорити війну, яку вони розпочали без будь-якої участі країни, на яку напали, – ну, це, мабуть, максимум, до чого може зайти певна логіка фантазії. Це "Ультіма Туле".

Це "Ультіма Туле", самий кінець, бо Трамп уже визнав більш фундаментальні питання. Він не говорить про необхідність справедливості для російських воєнних злочинців чи про необхідність виплати Росією репарацій. Адміністрація Трампа визнає, що Росія може визначати зовнішню політику України та Америки щодо вирішального питання членства в НАТО. Вони погодилися з тим, що вторгнення Росії повинне призвести не лише до фактичних, а й до юридичних змін у суверенному контролі над територією.

Знадобилося б ціле есе, щоб пояснити, наскільки безглузді ці поступки. Визнання того, що напад може легально змінювати кордони, руйнувати світовий порядок. Надання Росії права вирішувати зовнішню політику інших заохочує подальшу агресію з боку Росії. Відмова від очевидних правових та історичних відповідей на злочинні війни агресії – репарацій та судових процесів – заохочує війну загалом.

Після Аляски Трампу доведеться робити серйозний вибір

Трамп говорить голосно, але тримає у руках маленьку паличку. Уявлення про те, що одних лише слів достатньо, призвело Трампа до переконання, що слова Путіна мають значення, і тому йому треба відправитися на Аляску для "вправи зі слухання". Кар'єра Трампа була сповнена слухання Путіна, а потім повторення того, що говорить Путін.

Трампа та Путіна хвилює майбутнє сприйняття їхньої величі. Путін вважає, що цього можна досягти війною, і елементом цієї війни є маніпуляції американським президентом. Трамп вважає, що цього можна досягти, асоціюючи себе з миром, що, доки він не бажає сам визначати політичні рішення, ставить його у владу військового діяча.

Путін не бажає припинити війну, коли президент США повторює його власну пропаганду. Його не можна спокусити туманним баченням кращого світу, оскільки він має на увазі власний дуже конкретний злочин.

На Алясці Трамп досягає своєї особистої "Ультіми Тули", межі свого особистого світу магічних розмов.

Він стикається з дуже простим питанням – чи погодиться Путін на безумовне припинення вогню, чи ні.

Путін відмовився від будь-чого подібного. Росіяни пропонують очевидно абсурдний та провокаційний контраргумент: Україна тепер має офіційно поступитися Росії територією, яку Росія навіть не окупує, землями, на яких Україна побудувала свою оборону. Тоді Росія, звичайно, зможе атакувати знову, з набагато кращої позиції.

Зауважте Навіщо насправді Путіну зустріч з Трампом: інтерв'ю із журналістом про переговори на Алясці

Путін знає, що Трамп хоче Нобелівську премію миру. Тому очевидним кроком Путіна є натяк Трампу, що війна колись закінчиться, і Трамп отримає за це визнання, якщо вони вдвох просто продовжуватимуть розмовляти (і поки Росія продовжуватиме бомбардувати).

Якщо Трамп покине Аляску без узгодження з Путіним безумовного припинення вогню, то матиме два шляхи:

він може продовжувати цю фантазію, хоча стає дедалі очевиднішим навіть для його друзів і прихильників, що ця фантазія належить Путіну;

або Трамп може провести політику, яка ускладнить війну для Путіна і тим самим наблизить її кінець.

Сполучені Штати не формалізували свої дивні поступки Росії та можуть відмовитися від них на одній пресконференції. США мають політичні інструменти для зміни напрямку війни в Україні та можуть їх використати.

Трамп погрожував "серйозними наслідками", якщо Путін не погодиться на безумовне припинення вогню. Це слова, і досі наслідки слів Трампа для Росії були лиш словами. Тепер, в "Ультіма Туле", це стало зрозуміло всім.

Коли Трамп досягне межі свого світу фантазій, який його наступний крок? Куди він піде після "Ультіма Туле"?