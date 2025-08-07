Володимир Путін та Олександр Лукашенко мали неформальну зустріч 1 серпня 2025 року. Диктатори, ймовірно, обговорювали спільні плани щодо розвитку російсько-української війни та яку позицію має зайняти Білорусь.

Зустріч Путіна та Лукашенка відбулась на російському острові Валаам. Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко розповів 24 Каналу, що вони могли обговорювати там кілька сценаріїв війни на території України.

Чому відбулась зустріч Лукашенка та Путіна?

Павло Латушко зауважив, що є 3 сценарії, які могли обговорювати кремлівський диктатор та самопроголошений президент Білорусі у контексті війни на території України.

Перший – Лукашенко намагався переконати Путіна, що він може стати хорошим посередником у перемовинах між США та Росією.

Лукашенко, ймовірно, дуже прагне, щоб Дональд Трамп прилетів у Мінськ. За словами опозиціонера, він вже підготував резиденцію для американського лідера. Причиною таких старань є прагнення позбутись західних санкцій, адже самопроголошений президент Білорусі вважає, що сприяння завершенню війни в Україні вплине на це.

Другий – питання ескалації. Мовляв, якщо Трампу і Путіну не вдасться домовитись, то буде можливе посилення військових потужностей.

Лукашенка цікавить, яким чином Росія використає Білорусь у власних інтересах,

– сказав Латушко.

Третій – Лукашенко торгувався щодо грошей. Він розуміє, якщо Росія продовжить агресію і залучить до цього Білорусь, то санкції проти Мінська будуть тільки посилюватись.

Економічне становище Білорусі зараз дуже нестабільне. Країна на межі краху.

Путін не вірить, що Лукашенко може стати посередником між Сполученими Штатами Америки та Росією, але Лукашенко намагався продати таку ідею, я в цьому впевнений,

– додав опозиціонер.

Зазначимо, Кирило Буданов вважає, що наразі Білорусь не планує повторення вторгнення зразка лютого 2022 року, а Лукашенко, за його словами, проти надання нового коридору для російських військ. Водночас очільник ГУР не виключає, що обставини можуть змінитися, тож Україна має зберігати пильність. Тим часом Лукашенко продовжує озвучувати антиукраїнські заяви й фантазувати про союз Європи з Росією.