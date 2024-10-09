Це сигнал насамперед Росії: яке важливе питання щодо України мають порушити на "Рамштайні"

Чергове засідання у форматі "Рамштайн" має відбутися 12 жовтня. Проте вона вперше проходитиме у форматі на рівні лідерів країн. На цій зустрічі, зокрема, Україні, можливо, запропонують конкретніші кроки щодо вступу до НАТО.

Так думку висловив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що на зустрічі "Рамштайн" будуть розглядатися два основні аспекти щодо підтримки України – політичний і військово-технічний. До слова, на засіданні 12 жовтня Володимир Зеленський також має представити План перемоги партнерам нашої країни.

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Будуть зроблені важливі кроки

Важливу роль у "Рамштайні", на думку політолога, має відіграти саме політичний аспект.

Варто сподіватися на більш конкретне запрошення України в НАТО. Це може не відбутися у тому форматі, якого прагне досягти Україна. Однак це, імовірно, буде суттєвіший крок, ніж ті, що були під час останніх самітів.

Це має бути сигнал навіть не Україні, а Росії. Для неї це принципове питання, і країни НАТО мають показати, що не звертатимуть уваги на Москву, адже є суверенна держава Україна та український народ, який після 2014 року однозначно обрав шлях до Альянсу,

– припустив він.

З боку України, як розповів Рейтерович, є певні побажання до Джозефа Байдена, і чи виконає він їх в максимальному форматі, наразі важко сказати. Однак на зустрічі "Рамштайн" будуть озвучені певні речі, які будуть відрізнятися від попередніх.

Друга складова "Рамштайну" – тактична, військово-технічна. Вона стосується, зокрема, надання дозволу Україні завдавати ударів вглиб території Росії. А також – нової зброї, якою потрібно забезпечити українські новосформовані бригади.

Зверніть увагу! У засіданні контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться 12 жовтня, має взяти участь президент США Джозеф Байден.

Крім того, на зустрічі "Рамштайн" учасники мають усвідомити той факт, що без допомоги Україні у величезній небезпеці опиниться сам Північноатлантичний Альянс. На сьогодні, окрім ядерної парасольки, яку йому надають США та частково від Франції та Великої Британії, він не має нічого іншого, щоб бути готовим до зіткнення з Росією,

– зауважив політолог.

Це відбувається через те, що громадяни країн НАТО, за результатами опитування, не готові жертвувати своїм життям і ставати на захист своєї батьківщини. Україна їм дає зараз можливість підготуватися.

Водночас найважливіше, те що допомога Україні зараз і прийняття її в НАТО робить гіпотетичну війну Росії з Альянсом практично неможливою.

Тому що НАТО з Україною і без – це дві великі різниці. В цій ситуації Альянс в Україні зацікавлений не менше, ніж вона в ньому, а в перспективі – навіть більше, ніж наша країна в НАТО,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, що голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк зауважив, що одним за нагальних питань зустрічі "Рамштайн" буде надання Україні необхідного озброєння, яке партнери пообіцяли поставити нашій країні. Наразі, за його словами, вони виконують план на менше, ніж 50%. Відповідно, Україна наразі не може озброїти 14 окремих новостворених військових бригад, яким потрібні бронетехніка, засоби протиповітряної оборони, РЕБ, авіація та артилерія.