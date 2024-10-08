Однак кандидатка у президенти США від демократів ухилилася від прямої відповіді. Про це стало відомо під час інтерв'ю у програмі "60 Minutes" на телеканалі CBS News.

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Що сказала Гарріс про вступ України в НАТО

У інтерв'ю віцепрезидентці Камалі Гарріс поставили запитання про війну, що триває в Україні.

На запитання кореспондента CBS News Білла Вітакера, чи підтримує вона розширення НАТО шляхом приєднання до Альянсу України, Гарріс не дала прямої відповіді.

Це все питання, які ми будемо вирішувати, якщо ми дійдемо до цього колись. А зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії,

– заявила вона.

Примітно, що на інтерв'ю також запрошували й кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Але той відмовився від розмови.

До слова, Камала Гарріс під час інтерв'ю також заявила, що не погодилася б на переговори з Владіміром Путіним про закінчення війни в Україні без представників Києва. Вона підкреслила, що не буде успіху в припиненні війни без участі України та дотримання статуту ООН.

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