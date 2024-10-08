Про це віцепрезидентка США заявила в інтерв'ю CBS News. Таким чином вона повторила свої слова, що "ніхто не зможе завершити війну без участі України".

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Що сказала Гарріс про перемовини з Путіним про Україну

Камала Гарріс наголосила, що не буде успіху в припиненні війни без участі України та дотримання статуту ООН. На питання, чи зустріла б вона з Путіним, щоб обговорити припинення конфлікту в Україні, Гарріс відповіла, що ні.

На двосторонній основі без України, ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України,

– сказала кандидатка у президенти США.

Цікаво, що на інтерв'ю запрошували також і республіканця Дональда Трампа, але той відмовився.

Окрім того, під час інтерв'ю віцепрезидентка США також розкритикувала свого опонента, повторивши заяви, які вона зробила під час дебатів з республіканським кандидатом 10 вересня.

"Дональд Трамп, якби він був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Прояснімо це. Він каже: "О, він може покінчити з цим у перший день". Ви знаєте, що це таке? Це капітуляція", – наголосила Гарріс.

До слова, після зустрічі з Володимиром Зеленським заявила, що вважає пропозиції здати частину території України в обмін на мир неприйнятними. До того ж політикиня підкреслила, що подібні пропозиції є насправді капітуляцією.