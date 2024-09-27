Вона також наголосила, що вважає пропозиції про нейтралітет України та здачу великих частин території капітуляцією, а не миром. Про це Камала Гарріс сказала під час оголошення спільних заяв з Володимиром Зеленським для преси у Білому домі, передає 24 Канал.

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Що сказала Гарріс про здачу території України Росії

Камала Гарріс наголосила, що на першому Саміті миру у Швейцарії вона сказала Зеленському, що США поділяють бачення України щодо закінчення війни. Це, за її словами, має враховувати волю українців і принципи Статуту ООН.

Тоді ж кандидатка у президенти від Демократичної партії США розкритикувала останні пропозиції, висунутих Дональдом Трампом та його командою. Деякі з них стосувалися здачі території України в обмін на нібито мир.

Є дехто в моїй країні, які змусили б Україну відмовитися від великих частин суверенної території, які б вимагали, аби Україна погодилася на нейтральність, відмовилася від безпекових відносин з іншими країнами. Ці пропозиції є такими ж як і в Путіна. І давайте будемо чіткими: це не пропозиції для миру. Замість цього, це пропозиції для капітуляції, які є небезпечними та неприйнятними,

– наголосила Гарріс.

Віцепрезидентка США запевнила, що продовжить співпрацювати з президентом України для забезпечення перемоги України у війні. Гарріс також висловила бажання, щоб наша країна залишилася вільною, демократичною і незалежною державою.

Окрім цього, вона відзначила, що її підтримка народу України непохитна. Камала Гарріс нагадала, що раніше вже шість разів зустрічалася з Зеленським і свою позицію не змінила.

"Я буду продовжувати виступати на боці України і я працюватиму над тим, аби забезпечити перемогу України у цій війні", – запевнила Гарріс.

Віцепрезидентка додала, що США повинні продовжувати виконувати давню роль глобального лідера для безпеки, захисту і процвітання.

"Ми повинні виступати на боці наших союзників і наших партнерів. Ми повинні захищати наші демократичні цінності та протидіяти агресорам", – сказала Гарріс.

Як Гарріс планує відстоювати питання України, якщо стане президенткою

Кандидатка у президенти США додала, що її країна повинна відстоювати міжнародний порядок, правила і норми. І кожен з цих принципів, на її думку, перебуває під загрозою в Україні. Саме тому боротьба нашої держави має значення для людей в Америці.

Агресія Путіна – це не тільки атака на народ України. Це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Міжнародні правила і норми не є абстрактним поняттям. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі. Вони підтримують американську безпеку і процвітання. І коли їм десь загрожують, їм загрожують скрізь,

– зауважила вона.

Камала Гарріс наголосила, що якщо дозволяти таким агресорам, як Владімір Путін, захоплювати безкарно землі інших країн, вони продовжуватимуть це робити. Вона також підкреслила, що російський диктатор міг звернути свій погляд на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО.

"Ми також знаємо, що інші потенційні агресори в усьому світі спостерігають, аби побачити, що відбудеться в Україні. Якщо Путіну дозволять перемогти, вони стануть сміливішими. І історія нагадує нам дуже чітко, що Сполучені Штати не можуть і не повинні ізолюватися від решти світу", – сказала Гарріс.

Камала Гарріс підкреслила, що підтримка України з боку Сполучених Штатів зумовлена стратегічними інтересами, а не просто милосердям. Тому вона запевнила, що її країна продовжить надавати безпекову допомогу, необхідну Україні для досягнення успіху на полі бою.