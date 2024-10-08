Але є головна умова, яка напряму залежить від України. Детальніше 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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Яка головна умова вступу України в НАТО

З одного боку, Україна негайно хоче вступити в НАТО. З іншого – заявляє, що територіями не торгує і частинами не приєднуватиметься. Проте і сам Північноатлантичний альянс цього не бажає, а прийматиме Україну в міжнародно визнаних кордонах. Щоправда, гарантії безпеки згідно зі статтею 5 Вашингтонського договору діятимуть лише на підконтрольну Києву територію.

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Захід не погоджується з анексією українських територій та не визнає суверенітет Росії над окупованими. Але з огляду на те, що наша держава дуже проситься вступити в НАТО, то у військово-політичному блоці готові розглянути як компроміс прийняття України в тих межах, які є. Але для цього потрібна й сама згода України.

Якщо зараз Україна заявлятиме, мовляв, "нас таке не влаштовує поки не звільнимо 100% своєї території", тоді НАТО поставить питання: "Чого тоді морочите голову? По який вступ говорите? Звільняйте на 100% території, і лише тоді постукаєте та скажете, що нарешті готові". Тобто ми самі себе заганяємо у глухий кут,

– зазначив Юрій Романюк.

До слова, країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. Це може відбутися 12 жовтня на зустрічі "Рамштайн".