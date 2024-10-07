Рішення про надання нашій державі дозволу бити по Росії західною зброєю може з'явитись після 6 листопада, коли будуть відомі результати виборів президента Штатів. Таку думку 24 Каналу озвучив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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"Найімовірніше, Бербок знає, що Шольц не наважується давати ракети Taurus до того моменту, поки США не нададуть свої ATACMS на 300 кілометрів, Storm Shadow та SCALP Великій Британії та Франції, поки не передадуть Україні і поки наша держава їх не використає в реальному бою проти військових об'єктів Росії", – сказав він.

За його словами, тоді Німеччина зможе побачити, що немає "ескалації", "червоних ліній", що Росія не уражає у відповідь ядерною зброєю та, можливо, надасть Україні ракети Taurus. Однак цього не будуть оприлюднювати, а намагатимуться це засекречувати.

Дозвіл може бути після виборів

Юрій Романюк припустив, що дозвіл уражати об'єкти на території Росії західною далекобійною зброєю Україна зможе отримати після завершення виборів у Штатах. Адже зараз Білий дім не хоче "ескалації". Також чинний лідер Джо Байден зараз остерігається будь-якого внутрішнього загострення у США, щоб внаслідок цього Дональд Трамп не переміг на виборах.

Найімовірніше, на "Рамштайні" вони будуть запевняти Зеленського потерпіти до 6 листопада, коли завершаться вибори в США, коли стане зрозуміло, хто переміг. І тоді незалежно від того, чи перемогла Камала Гарріс, чи Трамп, Байден ті два місяці до дня інавгурації новообраного президента, до 20 січня 2025 року, дасть Україні дозвіл,

– вважає він.

Що можуть обговорювати на "Рамштайні"

Голова громадської організації "Україна в НАТО" зазначив, що зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня, буде прощальною для Джо Байдена. Як президент США останні два місяці він не матиме часу приїжджати в Європу та зустрічатися з главами європейських держав.

Він має допомогти Україні на "Рамштайні" щодо захисту території, перспективи відбиття російської агресії, наступному контрнаступу України. Це надати дозвіл обстрілювати цілі, погоджені Пентагоном, вглиб російської території, озброєння, які мають дати всі 50 країн "Рамштайну", поговорити в закритому режимі з главами ядерних держав Францією і Великою Британією, Німеччиною,

– підкреслив Романюк.

Крім того, у таємному режимі вони мають обговорити, як далі буде розвиватися НАТО, які перспективи політики США та Європи, які зміни можуть відбутися, що чекати від Камали Гарріс, Дональда Трампа і так далі.