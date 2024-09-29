Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує передачу крилатих ракет Taurus нашій державі. За її словами, для цього потрібна єдність у коаліції.

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Потрібен дозвіл на удари вглиб Росії

Бербок зазначила, що розуміє важливість далекобійних ракет для України, оскільки була у Харкові. У місті, де ніяк не можна організувати ефективну протиповітряної оборони через близькість до кордону з Росією.

Зокрема, вона також пояснила, що Україні потрібен дозвіл для ударів по території Росії далекобійною зброєю союзників, щоб знищувати ракети на території ворога, а не чекати, поки вона прилетить.

Щодо Taurus – ми демократія. У нас немає єдності в нашій коаліції. Ось чому ми не постачаємо Taurus. У мене є особиста думка з цього приводу, але ми коаліція. Тож ми маємо ухвалити одноголосне рішення,

– зауважила Бербок.

Раніше проти передачі цих ракет Україні виступав канцлер Німеччини Олаф Шольц.