Джо Байден вважає, що Україна виграє цю війну. Він також неодноразово обіцяв підтримку нашій державі.

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Україна переможе

Після візиту президента України Володимира Зеленського до США, де він продемонстрував План перемоги союзникам, Байден вкотре наголосив, що Україна переможе у війні, яку розв'язала Росія.

І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з ними на кожному кроці,

– підкреслив він.

У США триває передвиборча гонка між кандидатом від республіканців Дональдом Трампом та Камалою Гарріс від демократів. Під час свого візиту до США Зеленський затримався ще на день для того, аби зустрітись із Трампом після його скандальних заяв.

Зустріч відбулась і після неї президент України запевнив, що Дональд Трамп підтримуватиме Україну у війні з Росією.