Джо Байден считает, что Украина выиграет эту войну. Он также неоднократно обещал поддержку нашему государству.

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Украина победит

После визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где он продемонстрировал План победы союзникам, Байден в очередной раз подчеркнул, что Украина победит в войне, которую развязала Россия.

И Соединенные Штаты будут продолжать стоять рядом с ними на каждом шагу,

– подчеркнул он.

В США продолжается предвыборная гонка между кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и Камалой Харрис от демократов. Во время своего визита в США Зеленский задержался еще на день для того, чтобы встретиться с Трампом после его скандальных заявлений.

Встреча состоялась и после нее президент Украины заверил, что Дональд Трамп будет поддерживать Украину в войне с Россией.