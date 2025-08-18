Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, мають спільну зустріч. Згодом буде проведений саміт із лідерами Європейського Союзу та НАТО.

Що відбувається у Вашингтоні, де зустрічаються український та американський президент, показує 24 Канал.

Як проходить зустріч Зеленського і Трампа?

Володимир Зеленський уже прибув у Білий дім на зустріч із Дональдом Трампом. З автівки українського лідера зустрів сам президент США.

До Зеленського в офіційну резиденцію президента США прибули керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Сергій Паліса та секретар РНБО Рустем Умєров.

Трамп запросив Зеленського зустрітися після саміту із Путіним 15 серпня. Натомість президент України попросив до США також поїхати європейських лідерів.

Серед них – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зустріч президентів України та США: дивіться відео

Що казали про зустріч раніше?