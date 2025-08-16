На Алясці ввечері 15 серпня відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом. Після цього мережа вибухнула мемами, які зафіксували казусні моменти, що сталися на саміті та "поблажливість" американського лідера перед російським диктатором.

24 Канал зібрав найактуальніші меми, які ширили користувачі мережі про саміт на Алясці та Путіна і Трампа на ньому.

До теми Від "героїчного прийому" до незграбної пресконференції: у WP проаналізували саміт на Алясці

Які меми створювали користувачі про саміт на Алясці?

Багатьох користувачів мережі привернуло увагу те, що для Володимира Путіна, який є воєнним злочинцем та вбиває мирних українців, наказуючи стріляти по цивільних будівлях, зустрічають з літака з червоною килимовою доріжкою.

Зокрема, українців та союзників США обурило те, що розстеляли цю доріжку американські солдати.

Меми про американських солдатів, які розстеляють Путіну килимову доріжку біля літака / Допис Ігоря Лаченкова у соцмережі Х

Жартують і про те, як Трамп протягнув та потиснув руку Путіну. Зокрема, як американський лідер "ізвивався" та "підлабузнювався" до російського диктатора.

Дональд Трамп одразу показав Путіну "хто тут бос" / Допис з акаунту @minkal_ukraine у соцмережі Х

Дехто навіть просить повернути попереднього президента США Джо Байдена, за якого політика Америки щодо Росії була більш жорсткою. Водночас на курйозні моменти з самої зустрічі користувачі створюють багато вже відомих мемів, підставляючи певні моменти під відомі картинки.

Ще меми про Трампа, Путіна та Аляску / Фото 24 Каналу

Дехто порівняв одне з фото, яке опублікував Білий дім з ситуацією, коли вчитель відчитує учня-хулігана. Водночас видно, що сам хуліган нічого не тямить та хоче продовжувати робити своє – шкодити.

Трампа і Путіна порівняли з вчителем та учнем-хуліганом / Допис @BliznicenVita у соцмережі Х

Оскільки Путін і Трамп перебували досить далеко від камер журналістів, то не було чутно, про що вони могли розмовляти. У мережі також припустили, що могли обговорювати президент США та глава Кремля.

Як користувачі реагують на саміт Трампа і Путіна на Алясці / Фото з телеграм-каналів "МЕМАГРАМ", "Goni Мемаси" та мережі

Техніка дійшла навіть і до того, що користувачі створюють мемні відео. За допомогою штучного інтелекту вдалося зробити відео, де Трамп і Путін катаються на снігоході Аляскою і їм усюди ввижаються Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Меми про Трампа і Путіна створюють навіть за допомогою ШІ / Відео з акаунту @ice_ice_baby_bg у соцмережі Х