Американський президент вчергове вирішив побитися за примарну надію домовитися з російським диктатором. Це буде остання спроба Тампа це зробити.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, додавши, що якщо Путін під час переговорів з Трампом не погодиться на замороження війни, тоді лідеру Штатів доведеться з політичних міркувань вжити серйозних заходів щодо Росії.

Дивіться також Хитрий маневр Росії перед самітом на Алясці: як Путін готується до зустрічі з Трампом

Які гарантії має отримати Україна?

Зустрітися Трамп з Путіним мають 15 серпня на Алясці. Богданов вважає, що не варто драматизувати такий напіврозворот американського президента, він більше не про стратегію, а про ситуативні емоційні вчинки лідера США.

Сьогодні завдання української сторони – переконати американців у тому, що росіянам не можна довіряти, а у процесі формування переговорної позиції для Трампа брати до уваги прагматичний зміст і змусити його відстоювати мир, на який погодиться Україна та Європа.

А це значить ніяких поступок і бонусів для Росії. Україна не буде віддавати територію, яку Росія навіть не зуміла захопити. По-друге, треба враховувати безпекові запити України,

– озвучив Богданов.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій наголосив, що наша держава має отримати підтвердження, що їй надходитиме зброя і гроші, аби вона мала змогу укріплюватись, щоб потім Росія не змогла повторити збройну агресію. Тоді, як зауважив Богданов, можна буде говорити, що питання окремих територій може бути спрямоване на дипломатичний трек.

Він додав, що сьогодні зокрема країни Балтії розуміють, що якщо Україна підпише невигідну для себе мирну угоду, то вони можуть стати в майбутньому наступною ціллю Росії.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій вважає, що нині Трамп набагато вразливіший та має багато слабких місць, якщо порівнювати з січнем і лютим 2025 року. Його так званий "медовий місяць" з американською громадськістю закінчився і від нього очікують рішучих кроків.

Богданов підсумував, що Україна сьогодні має більше гарантій від європейських партнерів, тому слід рухатися в напрямку того, аби схилити Трампа до адекватної позиції та рішень.

Нагадаємо, що сім лідерів Європи напередодні зустрічі Трампа з Путіним виклали звернення, наголосивши, що будуть підтримувати Україну. В заяві зокрема зазначається, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без неї, а міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.