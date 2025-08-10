Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що ці заяви є частиною цілеспрямованої стратегії Москви перед перемовинами. Він застеріг, що Кремль може використати їх як привід для зриву саміту та звинувачень України у відмові від "мирної угоди".

Дивіться також Закінчення війни має бути чесним, – Зеленський про заяву лідерів щодо зустрічі Путіна та Трампа

Підготовка Кремля до саміту на Алясці

Валерій Клочок наголосив, що інформація про нібито готовність Росії до територіальних поступок не є випадковими вкидами. За його словами, ідея обміну територіями пролунала з уст саме Дональда Трампа після зустрічі Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним.

Це пряма заява президента США. Ініціатива з'явилася у нього після зустрічі Віткоффа з Путіним. Впевнений, що це обговорювали між собою російська та американська сторони,

– зазначив Клочок.

Він додав, що невипадково президент України Володимир Зеленський одразу заявив про відсутність планів на будь-які територіальні поступки.

Клочок підкреслив, що подібні заяви через медіа допомагають обом сторонам перевірити реакцію України, США та європейських лідерів. На його думку, таким чином Москва також намагається психологічно тиснути на українське суспільство, створюючи ілюзію неминучості поступок.

Інформаційна гра перед зустріччю

Клочок зазначив, що Кремль діє за відпрацьованою схемою – публікує заяви через медіа, щоб перевірити готовність сторін до компромісів і поступово нав'язати власний порядок денний.

Це цілеспрямована інформаційна підготовка до напрацювання спільних позицій, яка відбувається через публічну площину, щоб зрозуміти реакцію європейських лідерів, української влади та суспільства,

– пояснив Клочок.

Він додав, що нинішні заяви російських посадовців про небажання віддавати частини Херсонської, Запорізької та Харківської областей вписуються у цю стратегію тиску та формування вигідного для Москви інформаційного фону.

Клочок також нагадав, що у російських медіа вже з'являлися суперечливі повідомлення про можливість тристоронньої або навіть чотиристоронньої зустрічі після саміту. Такі інформаційні маневри, на його думку, дозволяють Кремлю контролювати хід переговорного процесу та керувати очікуваннями міжнародної спільноти.