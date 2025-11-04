Китай проти тріумфу Росії: про що стосовно України говорили Трамп і Сі

30 жовтня американський президент провів очну розмову з китайським лідером у Південній Кореї. Вони порушували зокрема тему війни в Україні, але ніяких остаточних домовленостей чи рішень ухвалено не було. Хоча напередодні Трамп заявляв, що сподівається на підтримку Сі в мирному врегулюванні.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив співзасновник аналітичного центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн, підкресливши, що Сі Цзіньпін не збирається змушувати Путіна зупиняти збройну агресію проти України.

Сі допомагає Путіну вести війну

І Трамп, і Сі дійшли висновку, що російсько-українська війна повинна закінчитися. Про це мовилося в їхньому комюніке, але, як зазначив Фройденштайн, це ні на секунду не наближає мир.

"На цій першій зустрічі можна забути про тему України. Можливо, на наступних з'явиться щось конкретне, але поки що це просто пустий звук", – вважає Фройденштайн.

Аналітик висловив думку, що Китай не буде заперечувати проти помірної перемоги Росії, але й не зацікавлений в абсолютній.

Вони не хочуть, щоб Путін тріумфував у тому сенсі, що завтра захопить Київ. Але звісно менше за все вони хочуть військової поразки Росії, яка могла б призвести до зміни режиму, хаосу в Росії й того, що Китай втратить свого північного молодшого партнера,

– озвучив Фройденштайн.

Він підсумував, що Китай підтримує військові зусилля Росії відносно прихованими способами. Без китайських закупівель енергоресурсів країна-агресорка давно б збанкрутіла. До того ж китайське постачання до Росії продукції подвійного призначення, як підкреслив Фройденштайн, допомагає Путіну вести війну проти України.

"Без Китаю Росія вже б програла. Це факт. Це говорить про те, що Сі не збирається переконувати Путіна робити те, чого він насправді не хоче", – пояснив Фройденштайн.

Зустріч Трампа і Сі: які є плюси й мінуси?