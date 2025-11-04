Китай проти тріумфу Росії: про що стосовно України говорили Трамп і Сі
- Лідери США і Китаю обговорили ситуацію в Україні, але не досягли жодних конкретних домовленостей стосовно мирного врегулювання війни.
- Китай підтримує Росію через постачання їй продукції подвійного призначення та закупівлі в неї енергоресурсів, не бажаючи її поразки.
30 жовтня американський президент провів очну розмову з китайським лідером у Південній Кореї. Вони порушували зокрема тему війни в Україні, але ніяких остаточних домовленостей чи рішень ухвалено не було. Хоча напередодні Трамп заявляв, що сподівається на підтримку Сі в мирному врегулюванні.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив співзасновник аналітичного центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн, підкресливши, що Сі Цзіньпін не збирається змушувати Путіна зупиняти збройну агресію проти України.
Сі допомагає Путіну вести війну
І Трамп, і Сі дійшли висновку, що російсько-українська війна повинна закінчитися. Про це мовилося в їхньому комюніке, але, як зазначив Фройденштайн, це ні на секунду не наближає мир.
"На цій першій зустрічі можна забути про тему України. Можливо, на наступних з'явиться щось конкретне, але поки що це просто пустий звук", – вважає Фройденштайн.
Аналітик висловив думку, що Китай не буде заперечувати проти помірної перемоги Росії, але й не зацікавлений в абсолютній.
Вони не хочуть, щоб Путін тріумфував у тому сенсі, що завтра захопить Київ. Але звісно менше за все вони хочуть військової поразки Росії, яка могла б призвести до зміни режиму, хаосу в Росії й того, що Китай втратить свого північного молодшого партнера,
– озвучив Фройденштайн.
Він підсумував, що Китай підтримує військові зусилля Росії відносно прихованими способами. Без китайських закупівель енергоресурсів країна-агресорка давно б збанкрутіла. До того ж китайське постачання до Росії продукції подвійного призначення, як підкреслив Фройденштайн, допомагає Путіну вести війну проти України.
"Без Китаю Росія вже б програла. Це факт. Це говорить про те, що Сі не збирається переконувати Путіна робити те, чого він насправді не хоче", – пояснив Фройденштайн.
Зустріч Трампа і Сі: які є плюси й мінуси?
Політик, історик та дипломат Роман Безсмертний вважає, що зустріч президента США з китайським лідером не була вдалою. Він наголосив, що Китай і США – вороги, тож про реальну дружбу між ними говорити не доводиться. Він також вказав на те, що ніякої конкретики у питанні війни в Україні за результатами їх розмови озвучено не було.
Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що позитивним є вже той факт, що після зустрічі Трампа і Сі не було озвучено з боку США про скасування санкцій щодо російських нафтових компаній. Хоча Китай є основним її покупцем. Він також переконаний, що Сі не буде активно відстоювати інтереси Росії.
Колишній очільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко вказав на те, що США і Китай почали йти на зближення, адже ця зустріч відбулась вперше після шести років. Це він розцінює як добрий знак, хоча й констатує, що прориву не сталося.