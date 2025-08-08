Час від часу виникатимуть різні варіанти: де все ж може відбутись зустріч Путіна та Трампа
- Зустріч Путіна та Трампа може відбутись найближчим часом, остаточне рішення ще не прийнято, Москва та Вашингтон продовжують обговорювати можливості..
Розглядаються такі країни, як ОАЕ, Катар, Саудівська Аравія, Угорщина, Швейцарія, щодо Риму – російські джерела спростовують інформацію про зустріч там.
Мережею шириться інформація, що зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа може відбутись найближчим часом, ймовірно, у Римі. Однак Росії такий варіант не підходить, на що є кілька причин.
Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що Кремль шукає дружню країну. Однак поки що будуть лунати різні варіанти і від Москви, і від Вашингтону.
Де все ж може відбутись зустріч Путіна та Трампа?
Політолог зазначив, що раніше російські пабліки повідомляли, що зустріч Путіна та Трампа може відбутись в ОАЕ. Була також інформація про зустріч у Катарі.
"Остаточно ще не вирішено, ще буде узгоджуватись. Зараз оприлюднюються версії, які пропонує Росія або США", – пояснив він.
Щодо Риму – російські джерела це спростовують. На думку Фесенка, цей варіант Кремлю не підходить, адже Італія є країною НАТО. Тому для Путіна – це "ворожа" територія. Крім того, він має ордер на арешт. Російський диктатор має упереджене ставлення і до Туреччини – переговори в Стамбулі були, але особисто він туди не приїжджав.
Тому вірогідний сценарій – це одна з країн, яка має дружні відносини з і з США, і з Росією. Це можуть бути ОАЕ, Катар або Саудівська Аравія,
– наголосив Фесенко.
До речі, у Білому домі повідомили, що зустріч президента США та російського диктатора запланована на кінець наступного тижня. Місце проведення ще обговорюють, але серед можливих варіантів є ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.