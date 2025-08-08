В сети распространяется информация, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшее время, вероятно, в Риме. Однако России такой вариант не подходит, на что есть несколько причин.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Кремль ищет дружественную страну. Однако пока будут звучать разные варианты и от Москвы, и от Вашингтона.

Где все же может состояться встреча Путина и Трампа?

Политолог отметил, что ранее российские паблики сообщали, что встреча Путина и Трампа может состояться в ОАЭ. Была также информация о встрече в Катаре.

"Окончательно еще не решено, еще будет согласовываться. Сейчас обнародуются версии, которые предлагает Россия или США", – объяснил он.

Что касается Рима – российские источники это опровергают. По мнению Фесенко, этот вариант Кремлю не подходит, ведь Италия является страной НАТО. Поэтому для Путина – это "вражеская" территория. Кроме того, он имеет ордер на арест. Российский диктатор имеет предвзятое отношение и к Турции – переговоры в Стамбуле были, но лично он туда не приезжал.

Поэтому вероятный сценарий – это одна из стран, которая имеет дружеские отношения с и с США, и с Россией. Это могут быть ОАЭ, Катар или Саудовская Аравия,

– подчеркнул Фесенко.

Кстати, в Белом доме сообщили, что встреча президента США и российского диктатора запланирована на конец следующей недели. Место проведения еще обсуждают, но среди возможных вариантов есть ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.