Після погіршення стосунків Росії та Вірменії Зеленський раптово зустрівся з Пашиняном
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський вперше наживо поспілкувався з Ніколом Пашиняном. Це сталося після того, як Азербайджан повернув території у Нагорному Карабасі, а Вірменія ратифікувала Римський статут, який зобов'язує Єреван заарештувати Владіміра Путіна у разі його візиту.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Їхня перша зустріч відбулася на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Гранаді.
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Про що говорили Зеленський та Пашинян
Український лідер у своїх соцмережах заявив, що він обговорив з головою вірменського уряду безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Також вони обсудили двосторонню співпрацю та міжрегіональні економічні проєкти. Зеленський дав зрозуміти Пашиняну, що Київ зацікавлений у дружбі з Єреваном.
Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами,
– написав він.
Президент України зустрівся у Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії / Фото Володимира Зеленського
Що сказав Кулеба
Голова МЗС України Дмитро Кулеба в етері телемарафону назвав зустріч Зеленського та Пашиняна в Іспанії історичним моментом.
За його словами, голова нашої держави планував зустрітися на саміті у Гранаді з президентом Азербайджана Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Однак азербайджанський лідер скасував свій візит до Іспанії, тому Зеленський поспілкувався з Алієвим телефоном.
Я думаю, всі розуміють, що на Південному Кавказі зараз відбуваються тектонічні зсуви. Всі мають розуміти, що у країн є життєві і економічні інтереси в цьому регіоні. А нам потрібно, щоб Росія не мала в ньому впливу,
– зазначив Кулеба.
Як пояснив міністр закордонних справ, Україні потрібна стабільність та можливість розвитку торговельних відносин. Тому Зеленський так різко активізував дипломатію з Азербайджаном та Вірменією. Кулеба зауважив, для цього настав момент, а саміт в Іспанії дав таку можливість.
Що кажуть експерти про стосунки Росії та Вірменії
- Нещодавно політолог Валентин Гладких у розмові з 24 Каналом припустив, що Пашинян усвідомив негативний вплив Росії на Вірменію. Він назвав ухвалення в цій країні Римського статуту демонстрацією того, що Єреван не робитиме необдуманих кроків.
- На думку цього експерта, Владімір Путін міг би розхитати ситуацію у Вірменії. Однак президент Росії розставив пріоритети та вирішив кинути всі сили на Україну. Єреван тепер почне налагоджувати відносини з країнами НАТО та Європи та тікатиме з російської орбіти.
- Раніше політолог Тарас Загородній припускав, що Вірменія вислизне з-під впливу Росії та шукатиме підтримку на Заході. Адже країна-агресорка хоч і називала вірменів своїми союзниками, проте "грала" з ними.
- Держава-терорист не давала Єревану можливості інтегруватися у євроатлантичні структури та використовувала цю країну як залежну територію. Експерт нагадав, що Росія "хитрувато поводилася" та продавала зброю як Вірменії, так і Азербайджану.