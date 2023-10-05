Після погіршення стосунків Росії та Вірменії Зеленський раптово зустрівся з Пашиняном

Володимир Зеленський вперше наживо поспілкувався з Ніколом Пашиняном. Це сталося після того, як Азербайджан повернув території у Нагорному Карабасі, а Вірменія ратифікувала Римський статут, який зобов'язує Єреван заарештувати Владіміра Путіна у разі його візиту.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Їхня перша зустріч відбулася на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Гранаді.

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Про що говорили Зеленський та Пашинян

Український лідер у своїх соцмережах заявив, що він обговорив з головою вірменського уряду безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Також вони обсудили двосторонню співпрацю та міжрегіональні економічні проєкти. Зеленський дав зрозуміти Пашиняну, що Київ зацікавлений у дружбі з Єреваном.

Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами,

– написав він.



Президент України зустрівся у Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії / Фото Володимира Зеленського

Що сказав Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба в етері телемарафону назвав зустріч Зеленського та Пашиняна в Іспанії історичним моментом.

За його словами, голова нашої держави планував зустрітися на саміті у Гранаді з президентом Азербайджана Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Однак азербайджанський лідер скасував свій візит до Іспанії, тому Зеленський поспілкувався з Алієвим телефоном.

Я думаю, всі розуміють, що на Південному Кавказі зараз відбуваються тектонічні зсуви. Всі мають розуміти, що у країн є життєві і економічні інтереси в цьому регіоні. А нам потрібно, щоб Росія не мала в ньому впливу,

– зазначив Кулеба.

Як пояснив міністр закордонних справ, Україні потрібна стабільність та можливість розвитку торговельних відносин. Тому Зеленський так різко активізував дипломатію з Азербайджаном та Вірменією. Кулеба зауважив, для цього настав момент, а саміт в Іспанії дав таку можливість.

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