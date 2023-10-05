После ухудшения отношений России и Армении Зеленский внезапно встретился с Пашиняном
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский впервые вживую пообщался с Николом Пашиняном. Это произошло после того, как Азербайджан вернул территории в Нагорном Карабахе, а Армения ратифицировала Римский устав, обязывающий Ереван арестовать Владимира Путина в случае его визита.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Их первая встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.
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О чем говорили Зеленский и Пашинян
Украинский лидер в своих соцсетях заявил, что он обсудил с главой армянского правительства ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Также они обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты. Зеленский дал понять Пашиняну, что Киев заинтересован в дружбе с Ереваном.
Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами,
– написал он.
Президент Украины встретился в Гранаде с премьер-министром Армении / Фото Владимира Зеленского
Что сказал Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона назвал встречу Зеленского и Пашиняна в Испании историческим моментом.
По его словам, глава нашего государства планировал встретиться на саммите в Гранаде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Однако азербайджанский лидер отменил свой визит в Испанию, поэтому Зеленский пообщался с Алиевым по телефоному.
Я думаю, все понимают, что на Южном Кавказе сейчас происходят тектонические сдвиги. Все должны понимать, что у стран есть жизненные и экономические интересы в этом регионе. А нам нужно, чтобы Россия не имела в нем влияния,
– отметил Кулеба.
Как пояснил министр иностранных дел, Украине необходима стабильность и возможность развития торговых отношений. Потому Зеленский так резко активизировал дипломатию с Азербайджаном и Арменией. Кулеба заметил, что для этого настал момент, а саммит в Испании дал такую возможность.
Что говорят эксперты об отношениях России и Армении
- Недавно политолог Валентин Гладких в разговоре с 24 Каналом предположил, что Пашинян осознал негативное влияние России на Армению. Он назвал принятие в этой стране Римского устава демонстрацией того, что Ереван не будет делать необдуманные шаги.
- По мнению этого эксперта, Владимир Путин мог бы расшатать ситуацию в Армении. Однако президент России расставил приоритеты и решил бросить все силы на Украину. Ереван теперь начнет налаживать отношения со странами НАТО и Европы и будет бегать с российской орбиты.
- Ранее политолог Тарас Загородний предполагал, что Армения ускользнет из-под влияния России и будет искать поддержки на Западе. Ведь страна-агрессорка хоть и называла армян своими союзниками, однако "играла" с ними.
- Государство-террорист не давало Еревану возможности интегрироваться в евроатлантические структуры и использовало эту страну как зависимую территорию. Эксперт напомнил, что Россия "хитровато вела себя" и продавала оружие как Армении, так и Азербайджану.