У МЗС України заявили про готовність Зеленського обговорювати територіальне питання з Путіним
- Президент України Володимир Зеленський готовий обговорювати територіальні питання з Володимиром Путіним, керуючись законодавством і громадською думкою.
- МЗС України зазначило, що підготовка проєкту гарантій безпеки стане ключовим етапом у можливих переговорах.
- Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця прокоментував важливість переговорів у Білому домі для мирного процесу.
- Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив про відсутність планів зустрічі Зеленського і Путіна.
Президент України Володимир Зеленський готовий особисто обговорювати територіальні питання з російським диктатором Володимиром Путіним під час можливої двосторонньої зустрічі. Президент керуватиметься законодавством і громадською думкою.
Про це 22 серпня в інтерв’ю NBC News заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає 24 Канал.
Зеленський говоритиме із Путіним про території
Кислиця наголосив, що у питаннях українських територій глава держави спирається на чинне законодавство та громадську думку, яка категорично не сприймає ідеї поступок чи обміну земель.
Але коли ми говорили про територіальні питання, президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що готовий сісти й обговорити це з Путіним, почавши обговорення територіальних питань з лінії бойових зіткнень, яка зараз існує,
– пояснив дипломат.
Кислиця також прокоментував заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про відсутність планів зустрічі двох лідерів. За словами Кислиці, переговори у Білому домі 18 серпня були надзвичайно важливими за останні кілька місяців, це було досягненням у мирному процесі, який "поступово рухається вперед".
Щодо можливих термінів діалогу з Путіним, у МЗС відзначили, що ключовим етапом стане підготовка проєкту гарантій безпеки.
"Ми можемо мати перший проєкт десь на початку наступного тижня, а потім ми маємо вирішити, політичне керівництво має вирішити, як ми будемо працювати з цими проєктами з політичного боку", – зазначив Кислиця.
Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна?
Володимир Зеленський після переговорів із Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що готовий провести зустріч із Володимиром Путіним. Український президент наголосив, що такий діалог має відбутися без жодних попередніх умов.
У Вашингтоні підтвердили, що під час перемовин Путін запевнив Трампа у своїй готовності сісти за стіл переговорів із Зеленським для обговорення ключових питань, пов’язаних із війною в Україні. За інформацією американської сторони, підготовка до можливої зустрічі вже триває.
Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров зазначив, що зустріч лідерів стане реальною лише тоді, коли всі теми, які потребують опрацювання на вищому рівні, будуть належним чином підготовлені. Він також нагадав, що Москва відстоює ідею реалізації "принципів гарантій безпеки, погоджених у Стамбулі у 2022 році".