Президент України Володимир Зеленський готовий особисто обговорювати територіальні питання з російським диктатором Володимиром Путіним під час можливої двосторонньої зустрічі. Президент керуватиметься законодавством і громадською думкою.

Про це 22 серпня в інтерв’ю NBC News заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає 24 Канал.

Дивіться також Якщо Путін не зустрінеться із Зеленським: політолог пояснив, чому Трамп не "вмиє руки"

Зеленський говоритиме із Путіним про території

Кислиця наголосив, що у питаннях українських територій глава держави спирається на чинне законодавство та громадську думку, яка категорично не сприймає ідеї поступок чи обміну земель.

Але коли ми говорили про територіальні питання, президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що готовий сісти й обговорити це з Путіним, почавши обговорення територіальних питань з лінії бойових зіткнень, яка зараз існує,

– пояснив дипломат.

Кислиця також прокоментував заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про відсутність планів зустрічі двох лідерів. За словами Кислиці, переговори у Білому домі 18 серпня були надзвичайно важливими за останні кілька місяців, це було досягненням у мирному процесі, який "поступово рухається вперед".

Щодо можливих термінів діалогу з Путіним, у МЗС відзначили, що ключовим етапом стане підготовка проєкту гарантій безпеки.

"Ми можемо мати перший проєкт десь на початку наступного тижня, а потім ми маємо вирішити, політичне керівництво має вирішити, як ми будемо працювати з цими проєктами з політичного боку", – зазначив Кислиця.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна?