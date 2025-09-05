Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що пропозиція Росія провести зустріч Зеленського і Путіна в Москві є несерйозною.

В МЗС відповіли на "пропозицію" Путіна

Георгій Тихий пояснив, що "запрошення" Зеленського до Москви свідчить про те, що насправді Росія уникає зустрічі на рівні лідерів держав.

Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема і до американської сторони. Щонайменше сім країн готові станом на зараз прийняти зустріч лідерів,

– підкреслив речник МЗС.

За його словами, Україна готова до мирних переговорів на будь-якій території, окрім держави-агресорки. Станом на сьогодні вже 7 країн готові прийняти таку зустріч.

Тихий зауважив, що попри нереалістичні умови з боку росіян, сама готовність обговорювати можливість зустрічі вже може вважатися кроком у правильному напрямку.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже повідомляв, що готовність прийняти зустріч на найвищому рівні висловили Австрія, Швейцарія, Туреччина, Ватикан, а також три держави Перської затоки. За його словами, такі пропозиції розглядаються серйозно.

