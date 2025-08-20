На тлі потенційної зустрічі Зеленського та Путіна Росія робить суперечливі заяви. Сергій Лавров сказав, що Росія нібито не проти переговорів, але зустріч Зеленського з Путіним слід ретельно підготувати. І додав загадкову фразу про "підвищення рівня глав делегацій".

Що сказав Лавров про можливу зустріч Путіна і Зеленського?

Російський міністр висловився досить плутано. Він заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною і можливий саміт має "поставити крапку у цьому процесі".

За підсумками телефонної розмови позавчора з Трампом Путін вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори, а й подумати про підвищення рівня глав делегацій. І саме це вписується в нашу пропозицію, про яку я щойно згадав, – про те, щоб у рамках цього процесу окремий блок був би присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання поряд із військовими, поряд із гуманітарними,

– сказав Лавров.

Не ясно, що мається на увазі під політичними аспектами. Також не до кінця зрозуміло, який сенс росіяни вкладають у фразу "підвищення рівня глав делегацій". Адже під цим може ховатися не безпосередня зустріч Путіна та Зеленського, а, наприклад, те, що делегації очолять міністри закордонних справ або керівники апаратів, а не Рустем Умєров і Володимир Мединський.

Зверніть увагу! Трамп після розмови з Путіним сказав, що російський диктатор нібито хоче зустрітися із Зеленським. Після заяв російської сторони може скластися враження, що Трамп неправильно зрозумів Путіна. Або що росіяни зробили крок назад.

Лавров додав: "Оскільки цю ідею сприйняв позитивно президент Трамп, ми розраховуємо, що він доведе її і роз'яснить її київським представникам, і ми отримаємо реакцію. Це стало би важливим кроком щодо підвищення рівня переговорів, підвищення ступеня конкретності та наближення до розгляду ключових питань, які потрібно вирішити для сталого врегулювання".

Тобто Трамп має пояснити Україні позицію росіян. Водночас у Кремлі висловлюються максимально ухильно.

За всіх обставин, як я вже сказав, ми готові до будь-яких форматів. Але коли йдеться про зустрічі на вищому рівні, необхідно ретельно їх підготувати на всіх попередніх щаблях, щоб саміти не оберталися погіршенням ситуації, а справді ставили би крапку у тих переговорах, які ми готові продовжувати,

– пояснив Лавров.

ЗМІ вже потрактували ці слова як спробу затягнути перемовини.

"Виходячи зі слів Лаврова, можна дійти висновку, що до такого саміту ще далеко", – підсумувала російська служба BBC.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна?

18 серпня Трамп під час візиту Зеленського і європейських лідерів зателефонував Путіну. За результатами розмови президент США заявив, що господар Кремля готовий зустрітися із українським лідером.

Наступного дня Politico навели дані, що Путін кличе Зеленського у Москву – без Трампа.

Тема можливої зустрічі не сходить зі шпальт ЗМІ. Доки журналісти гадають, де може відбутися цей саміт, світові політики пропонують свої локації. Ідеться про Швейцарію, Італію, Австрію.

Водночас із Кремля поки що лунають слова про "підвищення рівня делегацій". І хоча там кажуть, що зустріч Путіна і Зеленського можлива, якоїсь конкретики не наводять.

Додамо, країни Римського статуту мають заарештувати Путіна, якщо той ступить на їхню землю. Тож колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж припустив: диктатор може поїхати у безпечніші країни – Туреччину, Дубай, Білорусь.