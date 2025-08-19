Після особистої зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Путіним, а потім із Володимиром Зеленським, американський лідер заявив, що має відбутись тристороння зустріч. Зараз тривають активні дискусії, у якій державі це можливо.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що зустріч Зеленського, Трампа та Путіна є реальною. Проте кремлівський диктатор дуже боїться за свою безпеку, що може вплинути на вибір місця цієї події.

Де можуть зустрітись Зеленський з Путіним?

Микола Маломуж зауважив, що Путін для зустрічі із Зеленським та Трампом може поїхати до Туреччини, адже Реджеп Ердоган, ймовірно, гарантуватиме кремлівському диктатору безпеку.

Важливо! Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав офіційний ордер на арешт Володимира Путіна на підставі незаконної депортації українських дітей. Всі країни, які підписали угоду про заснування суду мають право арештувати кремлівського диктатора на своїй території.

Також подія може відбутись у Дубаї. Там у Путіна, за словами генерала армії, є безпекові та економічні умови для візиту.

Як альтернатива в Європі – може бути Женева, адже у Ватикан добратись складно, бо треба залітати в Італію. Ця країна підписала Римський статут, що загрожує Путіну, адже немає гарантій (диктатора можуть там арештувати – 24 Канал),

– сказав він.

Можливо, є і третій варіант, який влаштує Москву, наприклад Мінськ, проте малоймовірно, що Захід та Україна погодяться на це.

Які ще країни обговорюють, як місце зустрічі?