Зеленський після зустрічі з Трампом поспілкувався з журналістами: головні заяви
Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 17 жовтня поспілкувався із журналістами. Президент України розкрив деталі переговорів з американською колегою та відповів на запитання медійників.
Що обговорили президенти України та США, яка їхня позиція щодо зброї, мирних переговорів та закінчення війни – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Ми хочемо миру, Путін – ні, – Зеленський заявив, що Україна бажає переговорів із Росією
Що розповів Зеленський журналістам?
Нам потрібні гарантії безпеки від США. Бо наша країна боїться, що, якщо буде припинення вогню, щоб Путін знову не прийшов з агресією. Я відкритий до двосторонніх, тристоронніх форматів переговорів. Я готовий до форматів, які приведуть для миру, Володимир Зеленський зазначив, що з Дональдом Трампом він не обговорював питання українських ударів по об'єктах на території РФ. Також під час розмови не порушувалося питання нових санкцій, адже на це "не було часу". Водночас президент України сказав, що для ефективних військових операцій треба сукупність факторів – спільне використання дронів і інших видів озброєння. Інструменти з'являються, але часу замало. Наші команди попрацюють щодо безпілотників. Ми відкриті до обговорення. Я вважаю, що США отримають певні типи безпілотників, Україна за ці роки стала достатньо сильною, але ми не можемо боротися сьогодні своїми ППО проти балістичних ракет. Яких наша енергетика просто не витримує. На це потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї – це тиск. Свої інструменти з'являються, але час грає не на стороні людей, Володимир Зеленський зазначив, що говорив з Дональдом Трампом про ракети Tomahawk. Я абсолютно відкритий тут з вами. Ми хотіли б це. І президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти, що США теж вони потрібні. І також це є позиція американської сторони на цю мить. Але ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим, Також він зауважив, що росіяни бояться Tomahawk, тому що це потужна зброя. Водночас у Москві знають, які системи озброєння виробляє Україна. "Ми не говоримо тільки про Tomahawk, нам потрібна комбінація. Саме тому вони побоюються, бо розуміють, що ми зможемо зробити. Саме тому вони вживають різні кроки й надсилають позитивні меседжі, але не українській стороні", – зазначив Володимир Зеленський. Президент України зазначив, що Путін дійсно його ненавидить – як і казав Дональд Трамп. Але і сам Зеленський не може ставитись до нього по іншому – зважаючи, що "росіяни хочуть повбивати всіх нас". У мене відповідно аналогічне ставлення до Путіна. Це не про почуття. Для мене і для кожного українця – це ворог, вони не хочуть зупинятися. Це не про те, що хтось когось ненавидить. Хоча безумовно ми ненавидимо ворога, Володимир Зеленський зауважив, що одна з тем його розмови з президентом Трампом була – безпекові гарантії. Ми розраховуємо, звичайно, на це і на лідерство Сполучених Штатів. Ми говорили про питання безпекових гарантій. І коаліція охочих – це також наш основний європейський партнер. Ну і також, звичайно, Сполучені Штати, Також під час розмови президенти обговорили програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). "Сполучені Штати та президент Трамп відкрили для нас цей коридор – для Європи та для НАТО, і йдуть постачання з інших країн і Сполучених Штатів. Європа за це сплачує і передає нам систему озброєння. Ми говорили також і про це", – розповів Зеленський. Володимир Зеленський розповів, що у груповій телефонній розмові взяли участь: президентка Європейської комісії – Урсула фон дер Ляєн; президент Європейської ради – Антоніу Кошта; президент Фінляндії – Александер Стубб; прем'єр-міністр Норвегії – Йонас Гар Стере; прем'єр-міністр Великої Британії – Кір Стармер; прем'єр-міністерка Італії – Джорджія Мелоні; генеральний секретар НАТО – Марк Рютте; прем'єр-міністр Польщі – Дональд Туск. Володимир Зеленський наголосив, що питання територій для України є дуже складним та надзвичайно важливим. Це частина нашої незалежності. Тож це дуже важливо. Питання суверенітету є надзвичайно важливим, Він також зауважив, що ситуацію на Близькому Сході з війною між Ізраїлем та ХАМАС також було дуже складно врегулювати, але президент Трамп там досяг успіху. Тому Зеленський сподівається, що в Україні у президента США також вийде закінчити війну. Стосовно повернення всіх українських територій Зеленський зауважив, що позиція України наразі полягає в тому, щоб спочатку отримати припинення вогню, щоб можна було б сісти за стіл переговорів, поговорити, зрозуміти позиції обох сторін. "Я думаю, що це дуже важливий перший крок. Я думаю, що президент це розуміє, бо найскладніше питання в будь-яких перемовинах за будь-якого формату все одно стосуватиметься території України", – сказав президент України. Також, за словами Зеленського, він з Трампом обговорював можливу майбутню зустріч президента США та глави Кремля у Будапешті. Ці сигнали з боку Росії не нові. Але ми покладаємося на президента (Трампа – 24 Канал), на його тиск, що він чинитиме на Путіна, для того, щоб цю війну закінчити, Володимир Зеленський зазначив, що він з Трампом під час зустрічі торкався теми далекобійної зброї, яку США можуть надати Україні. Я ще не можу зробити заяви. Ми вирішили не робити заяв з цього приводу. США не хочуть ескалації, отже, не будемо давати відповіді на такі питання, Володимир Зеленський зазначив, що він з Дональдом Трампом говорив про ППО. "Це дуже важливо для нас. І в той час, поки ми зараз спілкуємося, чимало російських безпілотників залучаються для завдавання ударів по Україні, по наших родинах", – сказав президент. Він підкреслив, що українська та американська сторона будуть продовжувати говорити про виробництво, графіки, часові аспекти та інші важливі аспекти щодо протиповітряної оборони. Наша команда буде намагатися якимось чином зробити замовлення на різні системи в різних країн. Але позитивний сигнал полягає в тому, що ми будемо працювати. ми розуміємо ту кількість, яка нам необхідна і де її можна отримати. Звичайно, ми розуміємо, що є певні виклики на цьому шляху,
