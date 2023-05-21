Зеленський міг запропонувати Індії щось цікаве на саміті G7: у Росії сильно занервували

Участь Володимира Зеленського в саміті G7 була пов'язана не тільки з розв'язанням нагальних питань з партнерами України. Але й з можливістю налагодити діалог з країнами Глобального Півдня.

Політолог Ігор Рейтерович зауважив, що на саміті G7 питання України було принциповим і його використали як інструмент для того, щоб підготувати ґрунт для подальшої можливої співпраці з Індією та Індонезією. Про це він розповів 24 Каналу.

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Індії зробили багато пропозицій

Для України в першу чергу є цікавою Індія, оскільки саме ця країна має поглиблені відносини з Росією.

Судячи з реакції, яка надійшла з Китаю і особливо з Росії, Президент України найімовірніше доволі вдало поспілкувався з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді,

– підкреслив політолог.

Звідти надійшло дуже багато нервових заяв, адже Росія побоюється, що Індію перетягнуть на бік глобального Заходу. І вона може приєднатися до санкцій та протистояння з країною-агресоркою.

Індії зробили багато завуальованих пропозицій про розвиток зокрема торгових та військово-технічних контрактів з Заходом – дуже важливих для країни. Однак вона повинна змінити своє ставлення до деяких аспектів відносин з Росією.

"Індія щонайменше зробила певні висновки. І результати ми побачимо достатньо швидко. Президент України також доклав до цього руку, оскільки він міг запропонувати Індії щось цікаве. і Зрозуміло порадити бути на правильному боці", – наголосив Рейтерович.

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Бразилія спробувала скористатися ситуацією

На саміті G7 Володимиру Зеленському не вдалося поспілкуватись з президентом Бразилії Ігнасіо Лула да Сілвою.

Напевно саме глава Бразилії має бути більш засмучений, ніж український лідер, тим, що вони не поспілкувались. При всій повазі, Бразилія не має кардинального впливу на ситуацію у світі,

– підкреслив він.

Водночас президент Бразилії робив гучні заяви про мирні плани щодо війни Росії проти України. Однак нагодою розповісти про них Зеленському він не скористався.

"Оскільки Бразилія цього не зробила, це нагадує їхню спробу скористатися популярністю України, щоб привернути увагу до себе. Хоча те, що Україна зараз є в центрі геополітичних подій, досягнуто дуже страшною ціною і коштом війни", – наголосив Ігор Рейтерович.

Про що Зеленський говорив з лідерами Індії та Індонезії

Вперше з початку війни Президент України зустрівся з прем'єром Індії Нарендрою Моді. Зеленський розповів індійському лідеру про потреби нашої країни в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Також він повідомив Моді про ініціативу української формули миру та запросив Індію залучитись до її втілення в життя.

Також в рамках G7 Зеленський провів зустріч з президентом Індонезії Джоко Відодо. Глава України повідомив йому щодо бойових дій та обстрілів цивільної інфраструктури нашої країни.