Зґвалтувань є жахливо багато, – Венедіктова про справи щодо насильства росіянами

Наразі невідомо, скільки саме жінок стали жертвами зґвалтувань російськими військовими. Адже не всі постраждалі українки наразі можуть про це говорити.

Про розслідування випадків насильства розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова. Про це повідомляє 24 канал.

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Наразі не всі українки розповіли правоохоронцям про жахіття, які з ними вчинили російські солдати. Адже люди перебувають у заляканому стані на окупованих територіях. Вони бояться про це говорити навіть зі своїми сусідами.

За оперативною інформацією, зґвалтувань є багато, жахливо багато. Усі випадки будуть досліджувати після звільнення територій. Коли жертви насилля матимуть змогу поговорити з представниками громадських організацій, медиками, то потім вже підуть до прокурорів,

– зазначила Венедіктова.

Відомо, що одній особі вже повідомили про підозру у справі про зґвалтування. Адже, за словами генпрокурорки, у цьому провадженні є конкретна жертва та ґвалтівник.

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