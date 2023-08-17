Відвіз якомога далі 13-річну дівчинку та зґвалтував: ким виявився педофіл з Київщини
Джерело:Андрій Нєбитов
У Київській області ґвалтівник заманив школярку у свою автівку та повіз її у невідомому напрямку. На щастя, правоохоронцям вдалося відшукати його машину та затримати педофіла.
Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов розповів про жахливий випадок. До правоохоронців нещодавно звернулася стурбована літня жінка та повідомила їм про зникнення 13-річної онуки.
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Ким виявився ґвалтівник
Поліцейські згодом з'ясували, що цю дівчинку повіз сусід у невідомому напрямку. Правоохоронці відшукали його автівку, а також самого водія та цю школярку.
На жаль, цей 52-річний чоловік встиг її зґвалтувати. Правоохоронці його затримали.
Суд вже обрав п*кидьку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
– написав Нєбитов.
За його словами, цей водій може сісти максимум на 15 років.
Кадри з місця подій / Фото Андрія Нєбитова
Інші жахливі випадки зґвалтувань дітей в Україні
- Схожий випадок не так давно стався у Волинській області. Там водій затягнув неповнолітню до своєї автівки, а потім відвіз її у безлюдне місце та зґвалтував два рази. Після цього зловмисник сказав жертві, що вона не та дівчина, яку він шукав, та ще й спробував заплатили їй 500 гривень за мовчання.
- У Хмельницькій області зловмисник напав на 15-річну дівчину-підлітка з Шепетівки. Він залякав школярку стартовим пістолетом SUR 2608, зґвалтував її, а потім ще й відібрав в неї 200 гривень та втік. Протягом доби копи відшукали цього 23-річного чоловіка та затримали його.
- Нагадаємо, на Київщині житель одного з сіл Броварського району скористався відсутністю дорослих та зґвалтував свою неповнолітню родичку. Спочатку він запропонував їй секс, але 13-річна школярка відмовилася. Тоді зловмисник взяв її силоміць.