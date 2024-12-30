Зґвалтування дівчинки на Закарпатті: захист підозрюваних намагається затягнути справу

На Закарпатті суд перейшов до фінальних дебатів у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки. Адвокати та сторона підозрюваних у злочині вкотре намагається затягнути справу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію "Міллер", адвокати котрої захищають інтереси потерпілої.

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На якому етапі справа про зґвалтування дівчинки на Закарпатті

У Воловецькому суді на Закарпатті 26 та 27 грудня відбулися фінальні дебати у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки. За ці 2 дні у суді свою позицію представляли прокурори, представники потерпілої, захисники та двоє з обвинувачених щодо суті справи та можливого покарання.

Так, захист підозрюваних вкотре намагається затягнути справу. Адвокати потерпілої повідомили, що спочатку суд розглядав "безпідставний та нічим невмотивований відвід головуючому у справі", однак судді відмовили у клопотанні. Наступного дня мати одного з обвинувачених раптово потрапила до лікарні, однак жодних доказів також не надала.

Під час судового засідання мати двох інших обвинувачених також намагалася відтягнути справу, адже заявила, що їй стало зле, внаслідок чого не змогла виступити та попросила перенести слухання.

Через ці обставини суд відклав подальше проведення дебатів на 10 січня 2025. На цьому засіданні виступатиме останній обвинувачений, законні представники, сторони обміняються репліками, а обвинувачені матимуть останнє слово. Після цього суд має видалитися до нарадчої для прийняття фінального рішення у справі, – повідомили адвокати.

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