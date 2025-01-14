У мережі пишуть про напад на дівчину в клубі на Львівщині: що каже поліція

У мережі з'явилася інформація, що у вбиральні одного із нічних клубів міста Самбора, що у Львівській області, чоловік намагався зґвалтувати дівчину. Втім, отримавши відмову, він, ймовірно, завдав їй ударів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Поліція Львівської області у коментарі 24 Каналу прокоментувала інцидент та розкрила, чи відомі якісь деталі стосовно вищезгаданої інформації.

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Що відомо про можливий інцидент

Як повідомляють львівські пабліки, за попередніми даними, ситуація трапилася у суботу, 11 січня, у вбиральні одного із нічних клубів у Самборі. Там невідомий чоловік начебто намагався зґвалтувати дівчину.

Згідно з оприлюдненою інформацією, після відмови він розбив їй голову об рукомийник та завдав ножових поранень. Зазначається, що постраждалу доправили до лікарні. У поліції прокоментували цю інформацію.

Звернень не було, по публікаціі проводимо перевірку,

– відповіли там.

Наразі додаткової інформації з цього приводу оприлюднено або надано не було, вочевидь у разі підтвердження усі подробиці будуть згодом.

З етичних міркувань 24 Канал не може показати відео з приміщення, опубліковане у мережі.

До слова, нещодавно на Хмельниччині 57-річний чоловік у день звільнення з в'язниці зґвалтував 17-річну студентку, взявши її в заручники. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення за новий злочин. Відомо, що він вже 8 разів притягувався до кримінальної відповідальності.