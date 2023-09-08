Ми були першими, хто зайшов в Балаклію, – бійці пригадали, як звільняли місто

Українські захисники 8 вересня 2022 року звільнили Балаклію. Над будівлею адміністрації знову замайорів український стяг. Сьогодні містяни не лише святкують визволення міста, але й вшановують пам'ять полеглих бійців.

Торік приголомшлива та безпрецедентна контрнаступальна операція ЗСУ на Харківщині розпочалась якраз звільненням Балаклії. Для військових визволення населених пунктів Харківської області стало зворушливим й незабутнім у різних сенсах. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Як звільняли Балаклію

За день після Балаклії звільнили Куп'янськ та Чкалівське, ще через день – Ізюм. Тоді буквально за 3 дні українським військовим вдалось звільнити понад 30 населених пунктів.

Офіцер спецпідрозділу "Кракен" Костянтин Немічев пригадує, що, плануючи контрнаступ з іншими підрозділами, створювали навіть макет місцевості. Зрештою, згодом опрацьовувати план звільнення перших населених пунктів до Балаклії, а потім вже й саму Балаклія.

Одна з бригад ЗСУ зробила дуже великий крок – вони прорвали оборону і проїхали кілька кілометрів в тил супротивника, починаючи розгортатися. Ми, своєю чергою, почали прориватися на власних позиціях,

– розповів Немічев.

Звільнивши кілька невеликих населених пунктів, українські бійці вирішили рухатись у Балаклію через напівзруйнований міст. Перш ніж зайти у саме місто, ЗСУ зачищали військові склади ворога. На вулицях Балаклії не було багато людей, коли туди зайшли ЗСУ. Однак згодом вони почали виходити з українськими прапорами.

В будівлі адміністрації, наші військові знайшли багато агітаційного матеріалу та бюлетені, що свідчили про активну підготовку до виборів.

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"Страху не відчували"

Військові хотіли якомога швидше та потужніше закріпитись на позиціях у тій місцевості, адже не знали, скільки спроб та зусиль докладуть російські окупанти, аби повернути втрачені позиції.

Ми готувались, рили окопи, робили невеликі фортифікаційні споруди, щоб жодна спроба агресора не була вдалою. Ми горді, що були першими, хто зайшов у Балаклію. Я вважаю, що жодна людина нашого підрозділу не відчувала страху, тому що це наші території,

– наголосив боєць спецпідрозділу "Кракен" з позивним "Чича".

Для "Чичі" особливо зворушливим було наступне місто, у яке рухались військові. Адже далі боєць йшов визволяти свій дім – Куп'янськ.

Тим часом ЗСУ продовжують звільняти українські території від російських загарбників, платячи за гарні новини з фронту дуже високу ціну. Тож не забувайте допомагати військовим, які захищають нас.

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