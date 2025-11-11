Росіяни були шоковані, – ексмер згадав, що відбувалось у Херсоні в перші дні окупації

Російські окупанти очікували, що їх з радістю зустрічатимуть на Херсонщині. Але місцеві одразу показали, що загарбникам тут не раді.

Про це 24 Каналу розповів колишній мер Херсона, який звільнений із полону, Володимир Миколаєнко, зауваживши, що херсонці одразу чинили спротив окупантам. В перші дні відбувся один з наймасштабніших мітингів, який відверто шокував росіян.

Як херсонці протистояли Росії?

Як наголосив Миколаєнко, люди постійно виходили на мітинги на початку повномасштабного вторгнення. В перші дні відбувся один з найбільших протестів. Людей було настільки багато, що вони не змогли розміститися на центральній площі Херсона.

Тоді вони пішли ходою по центрального проспекту, після чого повернули на вулицю Перекопську та йшли до телевежі, де стояли окупанти з бронетехнікою.

Ми досить довго пройшли по Перекопській. Я бачив, як люди ще йшли з центрального проспекту на Перекопську. Такої кількості людей я навіть не бачив під час цих радянських демонстрацій і парадів. Неймовірна кількість людей. Пишаюся херсонцями. Росіяни тоді були в шоці. Вони щось пробували налякати. Стріляли в повітря, але в них було відчуття розгубленості,

– зазначив Миколаєнко.

Російським окупантам тривалий час розповідали, що їх зустрічатимуть "хлібом-сіллю". Херсонці чітко вказали ворогу, що йому потрібно забиратися з нашої землі.

