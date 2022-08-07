Нєбитов показав катівню окупантів в дитячому таборі Бучі

росіяни під час окупації Бучі на Київщині організували катівню в дитячому таборі. У катівні окупанти жорстоко страчували мирних людей.

У катівні росіяни розстріляли 5 цивільних чоловіків

Про чергове місце воєнних злочинів росіян повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. У катівні окупанти ставили людей навколішки та вбивали.

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У таборі, де була катівня, російські війська жорстоко розстріляли 5 цивільних чоловіків.

Це колишній штаб агресорів і місце однієї із найбільш моторошних екзекуцій під час окупації Київщини,

– розповів Нєбитов й опублікував відео та фото катівні.

Катівня росіян у Бучі: відео та фото

Звірства росіян на Київщині: що відомо

російські війська у березні тимчасово окупували деякі населені пункти в Київській області. Під окупацією опинилися Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Макарів, де росіяни вчиняли звірства над мирними людьми.

Окупанти масово вбивали людей, розстрілюючи їх. Також війська ворога катували людей і ґвалтували жінок та навіть дітей.

Тіла мирних людей, яких російські військові вбили під час тимчасової окупації, продовжують виявляти. У липні Андрій Нєбитов інформував, що виявлено 1 346 тіл вбитих цивільних людей. Більшість мирних людей вбиті з вогнепальної зброї.

За словами Нєбитова, досі на Київщині вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб. У поліції вважають, що частина людей, які зникли безвісти, на жаль, загинули.

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