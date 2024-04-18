День почався з підйому по тривозі, – поліцейський з фільму "20 днів у Маріуполі" про 24 лютого

Поліцейський Володимир Нікулін був у Маріуполі на момент початку повномасштабного вторгнення. Згодом чоловік став саме тим, хто допоміг журналістам Мстиславу Чернову і Євгену Малолєтці виїхати з оточеного міста.

Володимир Нікулін потрапив на службу до Маріуполя після окупації росіянами Донецька у 2014 році. Про це поліцеський розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Проте в лютому 2022 року війна наздогнала чоловіка вже в Маріуполі.

Як я вже неодноразово казав, для багатьох службовців цей день почався однаково – з підйому за тривогою. Я перепитав свого керівника, чи це бойова тривога, він відповів, що так. Тоді я вже зрозумів, що почалася велика війна з Росією,

– пригадує Володимир Нікулін 24 лютого 2022 року.

Робота в умовах блокади

Він наголосив, що поліцейські жодної країни у світі не мали досвіду, як працювати в умовах такої війни, адже війна з Росією – це найбільша за масштабами війна з часів Другої світової. Нікулін додав, що поліцейські працювали в оточеному місті, під час повної блокади.

Тому хто б там що не казав, у поліцейських досвіду роботи в таких умовах не було жодного. У нас був досвід роботи під час іншого типу війни, який почався у 2014 році. Також кривавому, також жахливому для людей з такими ж самими бомбардуваннями. Але все одно не такого, що почався у 2022 році. Такого досвіду в нас не було,

– пояснив він.

За словами Володимира, тоді не було і не могло бути жодних наказів, а їхні дії у Маріуполі залежали від потреб.

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