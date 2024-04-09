Цей процес розповсюдився і на окуповані території. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що російська окупація притягнула на захоплені українські території багато негативу з Росії. Зокрема ксенофобію, яка останнім часом посилилась в Маріуполі.

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З'явилась етнічна ненависть

Після окупації до міста приїхала велика кількість мігрантів з Узбекистану, Туркменістану та інших колишніх радянських республік. Крім того, вихідці з Кавказу – кадирівці, чеченці, дагестанці, інгуші.

Наші маріупольці, ясна річ, не люблять їх всіх. В них з'явилась етнічна ненависть, хоча раніше вона не спостерігалась. Проте, це можна зрозуміти, тому що відбувається таке неподобство,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Пояснити природу почуттів маріупольців до "гостей з Кавказу" не складно. Їх не люблять, за його словами, через те що вони всі – недоторкані. Крім того, до місцевих жителів вони ставляться зневажливо.

Після теракту в "Крокусі" в окупованому Маріуполі також пройшли зачистки мігрантів, як і в Росії. Водночас маріупольці радіють з цього приводу, тому зараз мігранти поховалися. Проте окупанти їх витягують з домівок і, як кажуть, кудись "депортують". Однак чомусь точка їхньої "депортації" розташована на вулиці Громова – у маріупольському військкоматі. Вони туди доїжджають і десь зникають. Мабуть, десь під Авдіївкою потім з'являться,

– припустив Андрющенко.

Маріупольці намагаються ні з ким не перетинатися. Вони, на його думку, розуміють, що у "ланцюгу живлення", українці перебувають на найнижчому його щаблі, адже з ними можуть вчинити все що завгодно, і за це нікого не покарають.

"Напевно після перемоги цей феномен будуть вивчати соціологи та політологи, адже рівень ксенофобії тут є абсолютно порівнянний з тими нацистсько-фашистськими настроями, які панували в Європі під час Другої світової війни. Цей "котел" рано чи пізно може "вибухнути" новим "Крокусом", можливо навіть в Маріуполі, Донецьку чи в іншому місці", – зауважив радник міського голови Маріуполя.

Ще один прояв ксенофобії

Крім того, в школах Маріуполя практикується поділ учнів за національною ознакою, а з нового навчального року це буде запроваджено повноцінно.

Відповідно до цього розпорядження, національні меншини мають навчатися окремо від росіян. Це, як зауважив Петро Андрущенко, є ще одним проявом ксенофобії – "Росія для росіян".

"Є два види росіян: рускіє, титульна нація, і її представники не можуть навчатися з представниками інших національностей. Ще допускаються на територію Донецької області вигаданий "народ Донбасу", тому що вони також вважають руськими або російськомовними. Всі інші – мігранти, чеченці і все, хто "понаїхали" тепер мають навчатись окремо", – наголосив він.

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