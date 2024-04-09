Цей процес розповсюдився і на окуповані території. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що російська окупація притягнула на захоплені українські території багато негативу з Росії. Зокрема ксенофобію, яка останнім часом посилилась в Маріуполі.
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З'явилась етнічна ненависть
Після окупації до міста приїхала велика кількість мігрантів з Узбекистану, Туркменістану та інших колишніх радянських республік. Крім того, вихідці з Кавказу – кадирівці, чеченці, дагестанці, інгуші.
Наші маріупольці, ясна річ, не люблять їх всіх. В них з'явилась етнічна ненависть, хоча раніше вона не спостерігалась. Проте, це можна зрозуміти, тому що відбувається таке неподобство,
– наголосив радник міського голови Маріуполя.
Пояснити природу почуттів маріупольців до "гостей з Кавказу" не складно. Їх не люблять, за його словами, через те що вони всі – недоторкані. Крім того, до місцевих жителів вони ставляться зневажливо.
Після теракту в "Крокусі" в окупованому Маріуполі також пройшли зачистки мігрантів, як і в Росії. Водночас маріупольці радіють з цього приводу, тому зараз мігранти поховалися. Проте окупанти їх витягують з домівок і, як кажуть, кудись "депортують". Однак чомусь точка їхньої "депортації" розташована на вулиці Громова – у маріупольському військкоматі. Вони туди доїжджають і десь зникають. Мабуть, десь під Авдіївкою потім з'являться,
– припустив Андрющенко.
Маріупольці намагаються ні з ким не перетинатися. Вони, на його думку, розуміють, що у "ланцюгу живлення", українці перебувають на найнижчому його щаблі, адже з ними можуть вчинити все що завгодно, і за це нікого не покарають.
"Напевно після перемоги цей феномен будуть вивчати соціологи та політологи, адже рівень ксенофобії тут є абсолютно порівнянний з тими нацистсько-фашистськими настроями, які панували в Європі під час Другої світової війни. Цей "котел" рано чи пізно може "вибухнути" новим "Крокусом", можливо навіть в Маріуполі, Донецьку чи в іншому місці", – зауважив радник міського голови Маріуполя.
Ще один прояв ксенофобії
Крім того, в школах Маріуполя практикується поділ учнів за національною ознакою, а з нового навчального року це буде запроваджено повноцінно.
Відповідно до цього розпорядження, національні меншини мають навчатися окремо від росіян. Це, як зауважив Петро Андрущенко, є ще одним проявом ксенофобії – "Росія для росіян".
"Є два види росіян: рускіє, титульна нація, і її представники не можуть навчатися з представниками інших національностей. Ще допускаються на територію Донецької області вигаданий "народ Донбасу", тому що вони також вважають руськими або російськомовними. Всі інші – мігранти, чеченці і все, хто "понаїхали" тепер мають навчатись окремо", – наголосив він.
Що відбувається в окупованому Маріуполі
- У місті фіксуються випадки захворювання холерою, яка розповсюджується здебільше серед дітей. Йшлося про 10 хворих. Проте окупаційна влада Донецької області спростовує цю інформацію. Однак канікули в школах через це можуть оголосити завчасно.
- Також з 1 квітня на окупованих територіях розпочався призов. До лав армії ворога можуть набрати чоловіків, які народилися з 1994 по 2006 роки. Це може бути так званою "прихованою мобілізацією", і чоловіки, яких призвуть, можуть опинитися на фронті. Відомо, що окупанти планують мобілізувати в Маріуполі приблизно 1000 людей.
- Також росіяни продовжують використовувати Маріуполь як логістичний шлях, через який перекидається на фронт велика кількість особового складу та техніки.