"Призов" на тимчасово окупованих територіях розпочнеться з 1 квітня. Про це 24 Каналу розказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що на 99,9% вірогідно, що ці чоловіки можуть опинитися на фронті.
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"Так воно і буде. В принципі, це і є та сама мобілізація, яку вони приховують. Тобто де-юре – це не мобілізація, де-факто – ми розуміємо, що це є прямі мобілізаційні заходи", – наголосив радник мера Маріуполя.
Усі тимчасово окуповані території України ворог "включив" у склад Південного військового округу Росії. Тепер він "підпорядковується" законам країни-агресорки та правилам нормативної документації.
Точно "призов" буде. За нашими даними, щонайменше 1000 людей мають мобілізувати в Маріуполі найближчим часом. Це мінімальне мобілізаційне завдання щодо "призову", яке вже надійшло. Ми впевнені, що воно буде зростати,
– сказав Андрющенко.
Ворог перевіряє тих, хто виїжджає
Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, проходять "фільтраційні заходи" – перевірку росіян. На кордоні України та Росії досі діють фактично прикордонні пункти. Тож перевірку проходять усі – і жінки, і чоловіки. Останніх перевіряють прискіпливіше.
"Усі чоловіки, які "призовного віку" і мають стояти на "військовому обліку", їх просто повертають додому, кажуть: "Їдьте додому, поки не закінчиться "призов" і не буде зрозуміло чи ви залишаєтесь, чи не залишаєтесь, ми вас випускати не будемо". Адже розуміють, що через територію Росії можна виїхати або в Європу, або безпосередньо на територію України", – зауважив радник мера Маріуполя.
Ворог намагається не допустити цього, тож людей не випускають і розвертають назад. Особливо це стосується тих, хто виїжджає уперше. Петро Андрющенко зазначив, що з 1 квітня з тимчасово окупованих територій України можуть взагалі перестати випускати чоловіків до 30 років.
Що відбувається у Маріуполі
- 27 березня у тимчасово окупованому Маріуполі, Бердянську та Мелітополі одночасно пролунали вибухи. Росіяни заявили, що начебто відпрацювала ППО. Однак українські партизани зауважили, що ворожа протиповітряна оборона шокована. До слова, раніше стало відомо, що рух спротиву знайшов місця, де базуються російські підрозділи.
- Через тимчасово окупований Маріуполь росіяни перекидають велику кількість техніки. Ворожі сили прямують на Бердянський напрямок.
- Водночас у Маріуполі ворог вигадує різні способи, аби змусити українців взяти паспорт країни-агресорки. Так звана "влада" у місті заявила, що у жителів Маріуполя є час до 1 липня, аби отримати російський паспорт. Мовляв, інакше їх вважатимуть "іноземними громадянами".